Julij jim bo ostal v spominu

Člani Ansambla Direkt prihajajo s Primorske, in sicer iz okolice Ilirske Bistrice ter Pivke. Po novem je ekipa sestavljena iz šestih članov, starih od 16 do 21 let. Harmoniko igra Andraž Štemberger, trobento Nejc Frank in Jon An Herlič, kitaro Kristian Jenko, bariton in bas kitaro Martin Rojc, bobne in bas kitaro pa Anže Skok. Vsi tudi pojejo. »Ko nam je avtor besedila Matej Trstenjak predal nekaj idej za novo skladbo, nam je bila najbolj všeč zgodba o mesecu juliju, saj nam poletje zelo prija. Seveda, ne nazadnje smo Primorci. In še preden smo se lotili ustvarjanja melodije, smo se v s...