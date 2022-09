Jubilejni Triglav tek

Tradicija nekaj velja in šteje. Če se dogodek organizira desetič, je kristalno jasno, da se je prijel. Tako lahko zapišemo za Triglav tek, ki bo letos potekal že desetič na Brdu pri Kranju. Organizator, Zavarovalnica Triglav, pričakuje udeležence prihodnjo soboto, 10. septembra. »Tek je dejavnost, ki jo sam naravnost obožujem. Vem tudi to, da bi se v teku številni radi preizkusili. Vsem pa svetujem, naj se treninga in teka lotijo zmerno, počasi, postopno,« pravi 31-letni kineziolog, strasten tekač Uroš Kožar, tudi član ekipe KinVital, ki je pomagal svojim varovancem pri treningu in doseganju ciljev, ki so si jih zastavili. Kar več njegovih tekačev bo teklo tudi prihodnjo soboto.

Ste pripravljeni? Foto: Dejan Javornik

Organizatorji so pripravili šest kategorij. Proga na pet kilometrov bo vodila tudi po gozdu, mimo čudovitih jas, na katerih se občasno pase divjad. Tek na 10 kilometrov se začne v parku Brdo, nato zavije v zaprti del lovišča. Tek polmaratona poteka po isti trasi kot na 10 kilometrov, le da se zadnjih 11 kilometrov odcepi na novo traso. Višinska razlika proge je 273 m. Na voljo so še štafetni (trikrat po 3,4 kilometra), družinski (3,4 kilometra) in otroški tek v razdalji 350 in 700 metrov.

»Trasa je razgibana, teren makadamski, zato bo tek počasnejši, kot če bi tekli po asfaltu. Ne pričakujte, da boste tako hitri kot drugače,« strokovnjak Uroš Kožar opozarja na tek po različnih podlagah. Da bi danes začeli trening in pripravo na Triglav tek, je prepozno. Zato pa Uroš Kožar razkrije, kako se sploh lotiti teka, da bomo poleg morda prihodnje leto: »Svetujem, da trenirate sebi in svojim zmožnostim primerno. Bistvena je motivacija. Ni smisel, da se prva dva kilometra zaženete na vso moč, potem pa komaj pridete domov. Boljše je, da tečete zmerno, tudi hoja vmes ni napaka ali prepovedana.«