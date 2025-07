Jože verjame, da je oče živ

Devetega maja je bilo osem let. Očeta ni. Čutim pa, da je še živ. Saj pravim. Ne odobravam, kar je naredil, preden je izginil,« nam pove 39-letni Novomeščan Jože Pirh. Skoraj desetletje hodi spat in se zbuja z mislijo na očeta. Če je Jože Pirh starejši s Trške Gore pri Novem mestu še živ, šteje 68 let. Za njim so se sledi izgubile 9. maja 2017, ko je zagrešil kaznivo dejanje: v jutranjih urah je v kraju Dobe pri Kostanjevici na Krki proti stanovanjski hiši izstrelil naboj. Nihče sicer ni bil ranjen, a si je nakopal obtožbo za poskus uboja. Pirhova nekdanja partnerica se je ravno odpravljala v službo. Krogla je prebila steklo vhodnih vrat in jo za las zgrešila. Obtoženčevo ime je tudi na kriminalnem Interpolovem seznamu. »Vem, kaj piše Interpol. In ponovim: to, kar je naredil oče, ni prav in je velika neumnost. A globoko v srcu, v duši pa me boli. Zelo boli. Razjeda me v duši ... To so muke. Ves čas si v precepu. Kot bi motorka v prazno laufala ... Noč in dan. Imam obdobja, ko nič ne spim. Ko pride maj, ne zatisnem očesa. Žre me. Niti se ne morem od njega posloviti niti ga ne morem pokopati. Živim s tem bremenom. Ni lahko. Žre me, kje je, kaj je z njim in predvsem, zakaj je storil to veliko neumnost in streljal. Rad bi naredil konec, zaživel s spoznanjem, pa naj bo mrtev ali živ, naprej. Zdaj pa to ni mogoče. Saj pozabiš in odmisliš, a globoko v sebi te žre. Kot bi ti znova in znova nekdo na rane sol zlival,« Jože odpre svojo dušo in da vedeti, da še ni obupal.

Ko pride maj, ne zatisne očesa. Foto: Drago Perko

Če bere te vrstice

»Če oče slučajno bere Nedeljske in Slovenske novice, bi mu rad nekaj sporočil: oče, če si živ, se prosim predaj slovenski policiji. Dobil boš kazen, ki ti pripada. Jaz te imam rad, pogrešam te. V dobrih odnosih sva bila. Naredil si napako, a še vedno si moj oče,« srce parajoče pove Jože, ki v Novem mestu živi sam. »Zadnjič sem očeta videl 9. maja 2017. Prej sva bila skupaj dva dni. Takrat sem še živel na Šmihelski cesti, nekaj dni je bil pri meni. V nedeljo je prišel, ves dan sva se pogovarjala. Tudi o tem, kako si bova pomagala in si stala ob strani. Zadnja leta sva bila precej povezana, tudi družila sva se,« se Jože rad spomni očeta.

V življenju se mi je zgodilo že toliko stvari in sem vedno preživel ... Tudi če me povozi 40-tonski tovornjak. Preživetveni nagon imam, to me drži pokonci.

Jože nam še razkrije, da je njegov oče v preteklosti že imel težave, za nekaj dni je celo izginil. Razmišljal naj bi celo o tem, da nase položi roko, a so ga pravočasno našli v okolici Trške Gore. Strokovno pomoč je poiskal v ustreznih institucijah, Jože ga je vsak dan obiskoval in spodbujal. »Z avtobusom sem se vozil v Ljubljano,« nadaljuje Jože.

Išče ga tudi Interpol. Foto: PU NM

Preživel bo

Jože je danes star 39 let, rodil se je s cerebralno paralizo, tudi zato je shodil pri osmih letih. Da danes deluje samostojno, gre zahvala tudi 19 operacijam. Kot najstnik je prehitro ostal brez mame, ki je umrla. Nekaj časa sta s sestro živela z očetom, a je ta šel svojo pot, Jože in sestra pa sta hišo zamenjala za stanovanje v Novem mestu. Zatem se je Jože umaknil v Varstveno-delovni center Novo mesto, potem je bil podnajemnik, zdaj spet živi na svojem. Tudi s pomočjo osebne asistence, ki mu pripada. In živi. Polno, kolikor zmore. »Preživel bom 3. in 4. svetovno vojno, če bo treba. V življenju se mi je zgodilo že toliko stvari in sem vedno preživel ... Tudi če me povozi 40-tonski tovornjak. Preživetveni nagon imam, to me drži pokonci,« zaključi v upanju, da bi lahko končno izvedel, kje je njegov oče. Bodisi živ bodisi mrtev.