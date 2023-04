Po nastopih v Barceloni, Varšavi, Tel Avivu, Madridu, Amsterdamu in Londonu so Kris Guštin, Nace Jordan, Jan Peteh, Jure Maček in Bojan Cvjetićanin končno spet v domači oskrbi. V Liverpool bodo ti mladi, energični in izjemno simpatični fantje poleteli 1. maja, do takrat pa jih čaka še precej priprav, treningov in aktivnosti, povezanih z nastopom na tekmovanju Pesem Evrovizije. Deset dni, preden znova spakirajo kovčke, so mladi glasbeniki v svet poslali težko pričakovani duet New Wave z legendarnim Elvisom Costellom, ki so ga snemali na obeh straneh Atlantika, pred odhodom na veliki spektakel ...