Kamničan Joc Pečečnik je dokazal, da so v Sloveniji sanje mogoče. V garaži je ustanovil svetovno znano multinacionalko Interblock, in to zgolj iz 2000 mark, ki mu jih je posodila mama. Po prodaji igralniškega imperija, ki je pristal na trgih več kot 100 držav, ima čas za uživanje. »Letos bom na barki bistveno dlje kot običajno, saj smo Interblock prodali in se je moje življenje spremenilo. Imam več časa zase in veliko veliko manj skrbi,« nam je povedal med plovbo po Jadranskem in Sredozemskem morju. Kljub temu da je uspešen podjetnik ustvaril milijone, še vedno stremi k razvoju in napredku slo...