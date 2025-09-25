Jimmy v slovenski narodni noši

Domača slovenska muzika ima posebno moč – podira meje, povezuje ljudi in prinaša veselje na obraz povsod, kjer zazveni. Tudi naš prijatelj Jimmy Čuuu iz daljnih krajev je odkril čar slovenske kulture: zaslišal je domačo melodijo, ki ga je prevzela, zavohal čevapčiče, videl čudovita slovenska dekleta in v nekaj trenutkih oblekel slovensko narodno nošo ter noro dobro zaplesal polko,« pravijo člani ansambla Mladi asi, ki so zato posneli polko z naslovom Jimmy Čuuu.

Mladi asi so harmonikar Nik Vozelj, kitarist Tom Kladnik, baritonist Žiga Pilih, trobentar Janez Jesenovec, klarinetist Timotej Užmah ter pevski duet Nuša Zelenjak in Alen Krajnc. Polka je posneta v ritmu klasičnega starega oberkraina s sodobnim pridihom, polnim smeha, veselja in dobre plesne energije. Melodijo je ustvaril njihov kitarist Tom Kladnik, njen zven pa je z dodelavo in odličnim aranžmajem nadgradil Tommy Budin, klarinetist Ansambla Saša Avsenika. Besedilo zanjo je napisala Kim Furlan.

Mladi asi z ekipo, ki je sodelovala pri snemanju videospota za polko Jimmy Čuuu. FOTO: arhiv ansambla

In kdo natanko je temnopolti Jimmy? Odgovor je preprost. Jimmy oziroma Alex je postaven mladenič iz Nove Gorice, ki preseneti z izjemnim znanjem slovenskega jezika. »V Sloveniji, kjer ceni predvsem občutek varnosti in njene dobre ljudi, živi že osem let. Poleg vsega drugega se je naučil plesati in uživati v slovenski narodnozabavni glasbi, kar ga dela še bolj posebnega in simpatičnega. No, in ravno o tem govori naša najnovejša polka, v kateri tudi odigra naslovno vlogo,« razložijo fantje in dekle, ki so za polko posneli tudi videospot, in to na turistični kmetiji Stoglej v Lučah. Če želite polko slišati v živo, pa vas v petek, 10. oktobra, Mladi asi vabijo na glasbeni večer pod Avsenikovo marelo v Begunje, kjer bodo zvenele še druge njihove, pa tudi Avsenikove melodije.