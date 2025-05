Jimmy Lopez: Postal sem Juda in izdal odrešenika

Jimmy Lopez se je rodil v ZDA komaj petnajstletni mami budistki. Ta je budističnega meniha Ronana Chatelliera, vodjo budistične kongregacije v Ljubljani, prosila, naj kakšno leto skrbi zanj. In je. Prvič naj bi ga spolno zlorabil že med prvo seanso polaganja rok, ko je bil star osem let. Jimmy ga je zato policiji prijavil že leta 2012, a je po hudih pritiskih lamovih sledilcev ovadbo umaknil in celo ovadil samega sebe zaradi krive ovadbe. Chatellier je takrat izjavil, da je bil zmanipuliran ter "očitno pijan in zadrogiran", ko se mu je "glava zbistrila, pa je obtožbe umaknil". Zdaj na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka sojenje lami za kazniva dejanja spolne zlorabe zaradi obtožb Jimmyja, Katje Pančur in še ene deklice, ki je bila stara 15 let, ko naj bi jo zlorabil, a je lama pred roko pravice pobegnil v rodno Francijo, od koder redno pošilja zdravstvena opravičila. Sodišče je pridobilo mnenje francoskega izvedenca, ki je potrdil, da je sposoben poti, zato je sodišče najprej izdalo evropski nalog za prijetje in predajo, 6. maja pa je policija zanj razpisala mednarodno tiralico.

Lahko pojasnite razloge, zakaj ste prišli v Slovenijo oziroma kako je sploh prišlo do tega, da je Ronan Chatellier postal vaš skrbnik.

V Slovenijo me je kot otroka pripeljal vodja kulta, ki je bil moj zakoniti skrbnik. Razlog, da sem pristal v njegovi oskrbi, je, da je moja mama prebrala zgodbo o 10-letnem ruskem dečku Toniju, ki je zadnjih devet mesecev svojega življenja preživel pri tem človeku, preden je umrl zaradi levkemije. Zgodbo je objavil v reviji Mandala in pritegnila je veliko pozornosti znotraj tibetanske budistične skupnosti. Moja mama je to revijo prebrala, in ker je bila takrat 22-letna budistka, je verjela, da me bo ta človek lahko duhovno vodil in skrbel zame. Star sem bil osem let

Policija je 6. maja zoper Ronana Chatelliera razpisala mednarodno tiralico, saj se lama izogiba sojenju. VIR: Policija

Ali je vaša mama še živa? Zakaj se niste vrnili k njej?

Ko sem bil otrok? Vodja kulta me je hitro obrnil proti njej, govoril je: Tvoja mama se je samo hotela vrniti v svoje najstniško življenje in Če bi bil jaz tvoja mama, bi te klical tako pogosto, kot bi lahko, tudi le za pet minut. Tako je bil moj odnos z njo že od mojih mladih odraslih let zelo disfunkcionalen. Če sprašujete, zakaj se k njej nisem vrnil po tem, ko sem leta 2012 dal izjavo, pa zato, ker nisem hotel, da izve. Povedal sem ji šele leta 2017, ko je sama začela slutiti, da nekaj ni v redu. Hvaležen sem, da je moja babica, ki sem jo neizmerno ljubil, nedavno umrla, ne da bi kadar koli izvedela, kaj se je zgodilo.

Se spomnite, kdaj vas je lama prvič zlorabil? Kako pogosto se je to dogajalo?

Zloraba se je začela že nekaj dni po mojem prihodu v Grčijo, ko sem bil star osem let. Njegova osnovna taktika je bila, da ti je dopovedoval, da gre za duhovno zdravljenje z rokami. Spolna zloraba se je v povprečju dogajala trikrat na teden do mojega 13. leta. Včasih vsak dan. Proti koncu zlorab so vmes pretekli tedni ali meseci.

Spolna zloraba se je v povprečju dogajala trikrat na teden do mojega 13. leta. Včasih vsak dan.

Ali ste kdaj odklonili, da bi se vas dotikal, zlorabljal?

Spomnim se primera v Rusiji, ko sem pokazal odpor, in me je okaral ter rekel, da sem sebičen.

Kdaj ste se zavedli, da to, kar dela, ni prav?

To je težko razložiti. Kot otrok sem že od začetka vedel, da ni prav, ampak sčasoma postane to zate normalno. Možgani vklopijo zaščitni mehanizem, da bi te obvarovali pred resničnostjo. Skozi najstniška leta sem imel trenutke razjasnitve, ko sem začel razumeti, da to, kar se dogaja, ni v redu. A šele pri 20 letih sem v celoti doumel težo tega, kar se mi je zgodilo. Takrat sem za leto dni zapustil Slovenijo in skrbel za bolno babico. Verjamem, da mi je prav to leto, ko sem bil daleč stran od njegovega vpliva, omogočilo, da sem se zbudil.

Čutite posledice zlorab?

Ta vrsta travme je večna. Zadnjih 13 let sem porabil za učenje, kako svet dejansko deluje – zunaj moje vzgoje. Naredil sem veliko napak, ki bi jih lahko preprečil, če bi sploh imel predstavo o tem, kako zaupati svojemu občutku, postavljati meje ali biti v odnosih. Ko te vzgaja maligni narcis, se moraš vse znova od-naučiti. Ne gre zgolj za odraščanje – moraš se popolnoma na novo zgraditi. Vsak instinkt je pokvarjen. Vsak občutek do sebe je popačen. Dvomiš celo o svojih osnovnih potrebah, ker si bil naučen, da jih ignoriraš. Občutek varnosti je tuj.

Ko te vzgaja maligni narcis, se moraš vse znova od-naučiti.

Običajno, ko odrasteš, se tvoj notranji glas oblikuje iz glasu tvoje mame ali očeta. V mojem primeru je bil ta glas njegov. In to pomeni, da je bila tudi moja intuicija izkrivljena. Potrebno je res veliko časa, da to razbiješ. Bolečina, ki jo je ta človek povzročil svetu, je katastrofalna. Mislim, da je zelo pomembno izkoristiti to priložnost in osvetliti, koliko ljudi je ta oseba poškodovala. Ne govorimo samo o neštetih otrocih, ki jih je zlorabil, temveč tudi o ženskah v budistični skupnosti, ljudeh, ki jim je vzel denar, in tistih, ki so k njemu prišli po nasvet, pa so bili zavedeni. In ne nazadnje – o tistih, ki so mu posvetili leta svojega življenja.

Ali ste se v kongregaciji lahko komu zaupali?

Ne. Že pri osmih mi je povedal, v kako velikih težavah bi bil, če bi komu povedal. Poleg tega so bili vsi okoli mene preveč indoktrinirani. Že samo nestrinjanje z njim je bilo nepredstavljivo. In kot sem že omenil, sem potreboval dolgo časa, da sem sploh začel prepoznavati zlorabo kot to, kar v resnici je.

Kdaj ste se zavedli, da se tudi vaši sestri Katji Pančur dogaja podobno kot vam? Kdaj sta se o tem prvič pogovarjala?

Sumil sem, da se je tudi njej nekaj zgodilo, že ko sem se leta 2012 vrnil v Slovenijo, da dam svojo prvo izjavo policiji. Vprašal sem jo naravnost, a mi je rekla, da se ni nič zgodilo in da mi ne verjame. Najbolj nenavadno pri tem je, da sem ji v veliki meri verjel – vse do leta 2020, ko me je ponovno kontaktirala. To kaže, kako globoki sta bila manipulacija in zloraba. Čeprav je bilo vse skupaj popolnoma nelogično, sem preprosto sprejel, da govori resnico, in sem stvar pustil pri miru.

Leta 2012 ste lamo prijavili policiji. Vem, da vas je Katja prepričala, da ste ovadbo umaknili. Kaj pa ostali člani kongregacije? Kakšen pritisk ste čutili?

Mislim, da je pomembno, da dam nekaj konteksta. Moja družina je bila v ZDA. Nisem si mogel predstavljati, da bi izvedeli, kaj se mi je zgodilo – to bi jih zlomilo. Kult je bil moja druga družina. In prijava tega človeka je pomenila, da bom izgubil prav vse, kar sem imel. Vsaka odrasla oseba v mojem življenju v Sloveniji je bila del te skupnosti. Glavni pomočnik vodje kulta – nekdo, ki me je šolal na domu, kuhal zame, se igral z menoj kot otrokom – je bil dejansko prvi, ki mi je verjel. A kljub temu sta me skupaj s Katjo prepričala, naj umaknem izjavo. In iskreno – kako bi me lahko ne? Svojo identiteto sta gradila okrog njega.

Medtem pa se je celotna država obrnila proti njemu. Zrežiral je celo napad nase, da bi požel sočutje, in policija ga je začela preiskovati zaradi tega. Govorice o njegovih spolnih prestopkih so se širile po državi, mediji so jih začeli pobirati. Njegovi privrženci so se znašli v paniki in se zapirali vase. Tako da ja – pritisk je bil ogromen. Občutek, da sem postal Juda in izdal odrešenika. Dejstvo, da je povedati resnico pomenilo izgubiti edino skupnost, ki sem jo poznal. Poleg tega mi je iz zapora poslal pismo, v katerem mi je rekel, da bom odgovoren za njegovo smrt, če ne umaknem izjave. Ni šlo samo zame – tudi onadva sta bila pod enakim pritiskom. Tudi onadva sta imela ogromno za izgubiti. Nihče od nas ni bil takrat sposoben sprejeti celotne resnice. Rad bi izkoristil to priložnost in jima iskreno ponudil pomoč, če bi jo potrebovala. Vsi smo se trudili preživeti, kakor smo najbolje znali.

25. maja 2012 so Ronana Chatelliera na podlagi ovadbe Jimmyja Lopeza takole pripeljali k preiskovalnemu sodniku na ljubljansko okrožno sodišče. FOTO: Igor Mali

Ste potem, ko ste ovadbo zoper lamo umaknili in celo prijavili samega sebe za krivo ovadbo, še živeli v kongregaciji?

Da. Po umiku izjave me je vodja kulta prepričal, da me je eden od njegovih sledilcev sprejel v svoje stanovanje, medtem ko je on živel v Centru v Rudniku. Tam sem živel dve leti, preden sem našel zaposlitev in se izselil. V tem času je vodja kulta od mene izsilil uradne izjave, ki jih je uporabil za reševanje lastne podobe.

Kdaj ste ga nazadnje videli ali govorili z njim?

Z njim sem bil v stiku vse do leta 2017.

Ste poiskali psihološko pomoč?

Seveda. Prvič sem iskal psihološko pomoč leta 2015 in takrat opravil nekaj seans. Ampak kot ve vsak, ki je preživel travmo – traja dolgo, preden si pripravljen in sposoben iti globlje. Trenutno sodelujem z izjemnim psihiatrom in psihoterapevtom. Lahko rečem, da sem v psihično najmočnejšem stanju doslej.

Zdaj zoper lamo poteka kazenski postopek, v katerem ste eden od treh oškodovancev. Glede na to, da se izogiba prihodu na sodišče, me zanima, ali imate upanje, da bo za svoja dejanja odgovarjal?

Kot lahko vidimo v novicah zadnjih deset let, gre tu za klasičen primer: Zavlačuj, zavajaj, izčrpaj žrtve in upaj, da bo čas naredil svoje. To smo videli pri R. Kellyju, enako gledamo pri Diddyju, Harveyju Weinsteinu. Žal ta taktika zelo dolgo deluje. Če sem povsem iskren, ne vem, ali bo kdaj odgovarjal. Želim si, da bi lahko ljudem ponudil bolj upanja polno sporočilo, pa ga nimam. Vem pa, da moram odigrati svojo vlogo, ker sem jo osem let ignoriral in me je to uničilo.