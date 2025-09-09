Jezikovni nasveti: Ženski poklici in izrazi zanje

V današnji jezikovni svetovalnici nekaj besed namenjam rabi ženskih oblik pri strokovnih in akademskih nazivih. Kako pravilno uporabiti nazive pred ženskimi imeni?

Raba moškega spola pri strokovnih nazivih je razmeroma pogosta, vendar je za naslavljanje oseb ženskega spola primernejša raba ženskih oblik nazivov. Torej je pravilno: gospa profesorica, magistrica, doktorica Kovač ali profesorica, magistrica doktorica Kovačeva.

Slovenski pravopis iz leta 2001 opozarja, da je moška oblika samostalnika namesto ženske v zvezah, kot so: profesor doktor, magister Kovač ali profesor Kovačeva, neknjižna. Pravilno je: profesorica Kovač ali profesorica Kovačeva.

Opozorilo se nanaša na zapise iz preteklosti, ko je po 2. svetovni vojni veljalo, da se slovnično nezaznamovane moške oblike uporabljajo tako za moške kot za ženske osebe, saj naj bi z nazivom za poklic zaznamovali le funkcijo posameznika, spol pa naj bi bil razviden iz imena, ki sledi nazivu.

Danes standardizirana klasifikacija poklicev Statističnega urada RS za vsak poklic predvideva moško in žensko obliko, zato je prav, da se v besedilih ta naziv prilagodi konkretni osebi. Iz tega sledi, da uporabljamo: vojakinja Tanja Vičič, policistka Tjaša Dekleva, tajnica Ines Snoj, dekanja Staša Puc, prva slovenska generalka Alenka Ermenc.

Katera poimenovanja za ženske poklice nam gredo težje z jezika?

- Ženska, ki dela v pekarni, je pekovka.

- Ženska, ki lovi divjad, je lovka.

- Ženska različica gradbenega, živilskega tehnika je tehnica.

Nekaj poklicev, ki v jezikovnih priročnikih nimajo ustreznic za ženski spol:

- Kdor upravlja, vodi lokomotivo, je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika označen kot strojevodja, torej moškega spola. Strojevodkinje v slovenskih slovarjih ni.

- Prav tako poklicno pleskajo samo moški, pleskarke namreč v slovarjih ni, poznamo pa izraz soboslikarka.

- Poklicno obdeluje kamenje kamnosek, kako bi poimenovali žensko sodelavko, pa zaenkrat še nismo nikamor zapisali.

- Žerjavovodja upravlja žerjav, ampak je samo moški.

- Ravno tako ne poznamo poimenovanja za žensko, ki napravlja drva (moški je drvar).

- Obstajata tudi samo župnik in papež.

Zagovarjam dejstvo, da lahko vsak dela, kar mu gre dobro od rok, ne glede na spol. Prav gotovo se bo tudi kamnosekinja kmalu uvrstila v naš slovar. No, do uvrstitve papežinje pa bo verjetno preteklo še kar nekaj vode.

Če imate kakšno vprašanje v zvezi z rabo jezika, nam pišite na lektura@slovenskenovice.si.

Tamara Rojc, profesorica slovenščine