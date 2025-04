Jezikovni nasveti: Svinje in mitologija

Beseda svinja in tudi prašič v našem jeziku ostaja še vedno po večini zmerljivka in pomeni negativno lastnost ter kot žival po mnenju nekaterih spada samo na krožnik. Večkrat slišimo šaljivko, da je ričet boljšega okusa, če je vanj prašič stopil, torej če se je v njem kuhalo svinjsko meso. Nekdo cvili kot prašič, je debel kot prašič. Najdemo tudi prašiče pri koritu, kar pomeni zaničevanega človeka na uglednem vodilnem položaju, ki se s čim okorišča. V SSKJ je svinja razložena kot umazan človek (kakšna svinja si, umij se, ta prašič si ni umil rok) ter ničvreden, malovreden človek (ta človek je čisto navadna, prava svinja), pohoten, nasilen moški (kakšen prašič pohotni), pa tudi kot psovka (svinja pijana). Če nekdo dela s kom ali čim kot svinja z mehom, to pomeni malomarno, grdo. Frazem temelji na predstavi, kako domnevno neumna svinja dela z mehom, torej nerodno, ne da bi bila za to sposobna. Morda je manj uporabljen frazem pristajati komu kot svinji sedlo, npr. Ta kravata se mu poda kot svinji sedlo.

Metati bisere svinjam pomeni dati komu duhovno ali materialno dobrino, ki je ne zna ceniti. Je svetopisemskega izvora, pojavlja se v zanikani obliki, npr. ne mečite biserov svinjam, da jih ne pomendrajo.

Svinja pa se pojavlja tudi v grški mitologiji. Kirka je bila božanska čarovnica, ki so jo bogovi zaradi razžalitve obsodili na večno izgnanstvo na otok Ajaja, ta je postal njen dom. Tam je živela v samoti in je v svinje spreminjala mornarje, ki so se nepremišljeno ustavili na otoku. V mladosti se je Kirka zaljubila v ribiča, smrtnika Glavka, ki ga je s pomočjo čarobne rastline spremenila v boga. Glavk pa se je zaljubil v nimfo Scilo in zato jo je Kirka spremenila v grozno pošast. Scilo se je naselila v morsko ožino, kjer sta skupaj s Karibdo, strašnim vrtincem, prežali na mornarje, da se ujamejo v past. Na poti iz Troje se je na Ajaji ustavil tudi Odisej, kralj grškega otoka Itaka, ki je plul k ženi Penelopi. Kirka je njegove mornarje začarala v svinje, kasneje pa jo je Odisej prepričal, da jih je spremenila nazaj v ljudi. Odisej je postal njen ljubimec in je na otoku preživel eno leto, po njegovem odhodu pa je Kirka rodila sina Telemaha.

Svinje so bile posvečene Demetri, grški boginji žetve in poljedelstva, ki je zelo pomembna za blaginjo Grkov in jo še posebej častijo.

Pišite nam na lektura@slovenskenovice.si

Jasmina Zupanc, univ. dipl. slov.