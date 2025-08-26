Jezikovni nasveti: Profesor Vejica

V življenju imamo različne učitelje in tudi različne spomine nanje glede na to, česa, pa tudi kako, so nas naučili. Pred dnevi sem imela tako priložnost slišati spomine nekoga na nekdanjega učitelja slovenščine na srednji šoli v nekem slovenskem mestecu. Nekdanjemu dijaku je ostal v lepem spominu, saj je na poseben način med mladimi znal spodbujati branje literature. Dovolil jim je namreč, da si jo izbirajo po svojem okusu in za šolsko nalogo iz književnosti izberejo knjigo po lastnem izboru, pripovedovalec je tako med drugim napisal obnovo romana avtorja, na čigar dela verjetno nikoli ne bomo naleteli na seznamih v vzgojno-izobraževalnega procesa, saj bi, še posebno danes, le težko prišla skozi sito moralne presoje. Pa ne samo to, tudi učitelj sam je to delo poznal, kot je prebral dobesedno vsako knjigo, po kateri so ga radovedni dijaki povprašali, kar je resnično vredno spoštovanja. Še bolj pa to, da je svojim učencem privzgojil nekaj najdragocenejšega, kar človek lahko ima: veselje do branja knjig. Kljub svoji nerestriktivnosti pa je bil tudi strog in pri eni stvari nepopustljiv: če je v šolski nalogi manjkalo več kot pet vejic, ni bilo možnosti za pozitivno oceno, za štiri manjkajoče vejice nisi mogel dobiti več kot zadostno in tako po tej lestvici naprej. Klicali so ga Vejica.

Danes v spomin Vejici in drugim dragocenim učiteljem, ki so nam znali s pravim občutkom privzgojiti spoštovanje do pisane besede, na hitro preletimo tiste najbolj »težavne« vejice na mestih, kamor jih po mojih opažanjih marsikdo ne zna postaviti.

Če je spredaj, je tudi zadaj: Pred ki, ko, ker, da, če večina piscev že postavi vejico (mimogrede, tega pravila ne gre jemati za čisto zlato), toda zaplete se, kadar se s temi vezniki začenjajo odvisni vrinjeni stavki, umeščeni v sredino povedi. Na primer: Rada berem knjige, ki so mi všeč, in časopise. Vrinjen odvisni stavek je ki so mi všeč in ne smemo pozabiti, da je vejica tudi za njim, ne samo pred njim. Tako je, tam mora biti kljub temu, da stoji pred veznikom in!

Pred večdelnimi vezniki je samo ena: Ko smo že pri in; mnogim ne gre v račun, da kadar je veznik večdelen, torej sestavljen iz več različnih veznikov, z vejico ločimo le prvega – pa četudi je to in. Na primer: Knjiga mi je všeč, in šele ko bom vso prebrala, jo bom vrnila v knjižnico.

Kjer nihče ne ve, da je ni: Za nagrado pozornim bralcem pa dodajamo še stavčno situacijo, v kateri vam vejice ni treba napisati (pravzaprav je ne smete): Med enakovrednimi stavčnimi členi vejice ne pišemo, kar velja tudi pri podvojenih izrazih: Zelo zelo rada berem. V tem stavku vejice ni. Zeloja sta si enakovredna in v odnosu med njima ne gre niti za naštevanje niti za stopnjevanje. Je pa zelo zelo malo ljudi, ki to vedo.

Maša Močnik, univ. dipl. slov.