Jezikovni nasveti: Potresi, vulkani, miti

Za mnoge so grški otoki sanjska destinacija za preživljanje lepših dni življenja, vendar v resnici živeti tam in delati v turizmu ni tako brezskrbno kot za dopustnike.

Grčija je dežela, ki jo večkrat prizadenejo poplave, požari in potresi, ti še posebej v zadnjem mesecu, ko se otok Santorini, za marsikoga eden najlepših delov sveta, intenzivno trese. Grčija je zaradi svoje lege eno najbolj dejavnih potresnih območij v Evropi, saj ima pod sabo številne geološke prelomnice. Blišč turizma in vsa nepopisna gneča, ki jo na kikladskem dragulju ustvarjajo predvsem ameriški obiskovalci s križark, sta ob takih dogodkih pozabljena. Domačini zaradi lastne varnosti odhajajo na celino, nekateri prespijo v avtomobilih. No, tudi potresi so povezani z grškimi besedami. Seizmologija ali potresoslovje je veda o potresih in je sestavljena iz besed seismos, ki pomeni potres, in logos s pomenom beseda, znanje. Geologija je sestavljena iz grških besed gea (zemlja) in logos (beseda, vzrok) in je veda o nastanku, razvoju in zgradbi Zemlje, ukvarja se tudi z njenimi fizikalnimi lastnostmi in procesi, ki so jo oblikovali. Starogrška boginja Gea, Uranova žena in hkrati mati, pooseblja Zemljo. V okvir seizmologije sodi tudi proučevanje vzrokov potresov, kot so premikanje tektonskih plošč, izbruhi vulkanov ali trki meteorjev z Zemljo. Beseda meteor izhaja iz grške meteoron in pomeni 'nekaj visoko v zraku'. Santorini je otok vulkanskega izvora in še delujoči vulkan, ima eno najlepših kalder, torej obliko vulkanskega kraterja.

Beseda vulkan je sodobni pomen ognjenik pridobila v 16. stoletju. Prevzeta je iz latinske volcanus. V rimski mitologiji je Vulkan bog ognja, sin Jupitra in Junone, Venerin soprog, v grški mitologiji pa je to Hefajst. Hefajst je eden od vrhovnih 12 grških bogov, ki živijo na Olimpu, in je bog ognja in kovaštva. Grška beseda za opisovanje vulkana je etna ali hiera in je poimenovana po Herakleju, Zeusovem sinu in grškem junaku z izjemno močjo. Potres je lahko posledica vulkanske aktivnosti. Nekateri vulkanologi domnevajo, da naraščajoča magma povzroča potrese na otoku, zato izbruh oziroma erupcija vulkana ni več daleč. Beseda magma izhaja iz antične grške magma, ki pomeni zgnetena masa. Grčija ima veliko dejavnih vulkanov, eden od njih je v Egejskem morju 10 km od Santorinija in se imenuje Kolumbo, drugi je del Santorinija Nea Kameni, najdemo pa ga tudi blizu otoka Kos, na otoku Nisiros, in se imenuje Stefanos. Vsekakor zanimivo za turiste, a vendar nevarnost preti. Izbruh vulkana je pred 3000 leti že uničil minojsko civilizacijo. Nazadnje je leta 1956 izbruhnil Nea Kameni. Morda pa je to sporočilo, da je dovolj razvajenih turistov s križark in je narava že utrujena, ali če se izrazimo po mitološko: morda pa se je razjezil Pozejdon, bog morja in potresov?

Jasmina Zupanc, univ. dipl. slov.