Jezikovni nasveti: Katastrofa, kataklizma, apokalipsa

V teh časih, ko posameznik – če hoče ali noče – prek medijev spremlja vsakdanje dogajanje po svetu in je nenehno z vseh strani torpediran z milo rečeno slabimi novicami, mu na misel lahko pridejo le tri besede, ki pa imajo korenine v grškem jeziku. To so katastrofa, kataklizma in apokalipsa.

Katastrofa prihaja iz starogrških besed kata, ki pomeni proti, dol, in strepho, ki pomeni prevrniti, obrniti. Izpeljana je iz besede katastrephein, ki pomeni uničenje, pogubo, nenadni konec. Po SSKJ je dogodek v naravi, ki povzroči veliko razdejanje, uničenje (katastrofa se bliža), ali zelo hud dogodek z usodnimi posledicami. V frazeološkem slovarju najdemo frazem nacionalna katastrofa, razložen kot dogodek, ki je neprijeten, nevaren, škodljiv za ves narod. V medijih se uporablja tudi katastrofa bibličnih razsežnosti.

Apokalipsa prihaja iz starogrške apokalipsis, ki pomeni odkritje, razodetje. Apokalipsa v ožjem pomenu (z veliko začetnico) predstavlja drugo ime za zadnjo knjigo Svetega pisma: Razodetje. Apostol Janez naj bi na otoku Patmos imel videnje, povezano s koncem sveta, ki je opisano v Razodetju Nove zaveze, ta naj bi bila tudi napisana na tem grškem dodekaneškem otoku. Obiskovalci si lahko ogledajo Jamo apokalipse, v kateri naj bi Janez prejel svoje razodetje, njemu samemu pa je posvečenih več samostanov. Patmosu rečejo tudi otok apokalipse. Danes v pogovornem smislu izraz apokalipsa večinoma predstavlja konec sveta. Tudi v SSKJ je beseda v religioznem pomenu razložena kot grozljivo veličastni opisi konca sveta: temne vizije apokalipse, navedena je tudi atomska apokalipsa. V frazeološkem slovarju najdemo frazem jezdeci apokalipse, ki se nanaša na knjigo z videnji apostola Janeza o koncu sveta, ta je bil nakazan s štirimi jezdeci. Ti jezdeci so bili smrt, vojna, lakota in bolezen.

Kataklizma prihaja iz starogrške besede kataklizo (poplava, potop). V nasprotju z apokalipso, ki pomeni konec sveta, pa beseda kataklizma pomeni samo ogromno in nekontrolirano katastrofo, ki bi za sabo pustila nepopravljive posledice. Dogodek v naravi, ki povzroči velike spremembe na zemeljski površini ali v vesolju (uničenje vsega živega v strahotni kataklizmi; vesoljska kataklizma; izginotje Atlantide zaradi kataklizme na zemeljski skorji). Kataklizma bi popolnoma spremenila svet, kot ga poznamo danes.

Ni pa nujno tudi, da bi izbrisala vse sledi življenja in uničila naš planet in svet na splošno.

Druga ključna razlika je v tem, da ima apokalipsa po navadi verske motive (npr. sodni dan), kataklizma pa večinoma ni povezana z religijo in temelji na z znanostjo podprtih scenarijih in napovedih.

In svet se vrti naprej.

