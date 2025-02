Jezikovni nasveti: Biti komu prijazen ni ravno lepo

Prijaznost je ena izmed najbolj dragocenih človeških vrednot. Pridevnik prijazen pa v rokah neveščih piscev pogosto povzroča prav nemarne besedilne nečednosti. Ena izjemno pogostih stilističnih napak je namreč vezava pridevnika prijazen s samostalnikom v dajalniku: biti prijazen komu. Pravilno se s predlogom do veže s tožilnikom: biti prijazen do koga ali kaj – tako je prav. Pravopis vezavo s komu kvalificira z neobčevalno ali v določenih pomenih kot publicizem: za pogosto besedno zvezo okolju prijazen nam tako predlaga zamenjavo okolju neškodljiv. Vendar v praksi velika večina tvorcev besedil uporablja prvo, oporečno besedno zvezo. Ta se zaradi sodobnega življenjskega sloga, ki stremi k trajnosti in manjši invazivnosti nad naravnim okoljem, uporablja čedalje pogosteje. Sprejet in razširjen okoljski standard ISO 14001 jo ima v svoji definiciji: »ISO 14001 je uveljavljen in svetovno priznan standard za certificiranje sistemov ravnanja z okoljem. Gre za delovanje na okolju prijazen in trajnosten način.« Seveda se tudi tako rekoč vsako podjetje trudi, da bi bilo na splošno prijazno čemu. No, to je v resnici prav neprijazno do slovnice. Oglejmo si zadetke, ki jih najdemo na spletu, če v iskalno vrstico vtipkamo »okolju prijazen«: 8 nasvetov za okolju prijazen življenjski slog, Kako lahko podjetja postanejo okolju prijazna?, Okolju prijazen tisk, Okolju prijazen razvoj.

Tu so še certifikati, na primer Družini prijazno podjetje, Kolesarjem prijazen delodajalec, LGBT prijazno mesto. Poleg tega, da je pridevnik v imenih teh certifikatov vezan s samostalnikom v napačnem sklonu, je sporno še to, da so zapisani z veliko začetnico, čeprav so nazivi občna, in ne lastna imena.

Pa vendar, ker je raba izraza prijazen čemu tako pogosta, v Jezikovni svetovalnici ugotavljajo, da bi bila možna dovoljena raba glede na izhodiščni pomen: ki ima do koga/česa blag, naklonjen odnos, kot nov pomen (ki ima lastnosti, ki so za koga/kaj dobre, ugodne). Ta pomen naj bi torej imel posebno izrazno strukturo (komu/čemu prijazen), ki ga ločuje od izhodiščnega.

Vsi pa se strinjamo, da ko tvorimo pisane tekste z namenom, da bo njihova vsebina dosegla prejemnike v javnem prostoru, je prav, da upoštevamo tudi načela stilistike in se trudimo za zbornost jezika. Medtem pa se lahko poezija v jeziku ravna po svobodni izbiri, in ker je za nami kulturni praznik, naj ustvarjalno obliko pridevnika prijazen s samostalnikom v dajalniku pokažemo v vrhunskem besedilu Demolition Group, v skladbi z naslovom Prijazna: … Nič več ne sprašuj, bodi mi samo prijazna!

Vi pa lahko še kaj vprašate; na bralcem prijaznem naslovu: lektura@slovenskenovice.si

Maša Močnik, univ. dipl. slov.