Jezen zaradi negativnih kritik, zato ji je po obrazu razmazal pasje iztrebke

Hannovrska državna opera je prekinila pogodbo z direktorjem baleta Marcom Goeckejem, potem ko je minuli konec tedna zaradi negativnih ocen napadel plesno kritičarko Wiebke Hüster. In to ni bil čisto običajen napad: komentatorki časopisa Frankrufter Allgemeine Zeitung je po obrazu razmazal pasje iztrebke.

Hannovrska državna opera FOTO: Guandalug/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Vodstvo opere je sporočilo, da je »njegovo neodgovorno dejanje globoko pretreslo občinstvo, šokiralo javnost, prekršilo vsa načela naše ustanove in močno omadeževalo ugled hannovrske državne opere«. Goeckeja je pozvalo, naj se javno in razumljivo opraviči ter obrazloži svoje dejanje.

Petdesetletni nemški plesalec in koreograf Marco Goecke, ki je bil od leta 2019 direktor baleta v hannovrski državni operi, je za incident poskrbel med odmorom sobotne premiere baleta Glaube – Liebe – Hoffnung (Vera – Ljubezen – Upanje), ko je pristopil k Hüsterjevi in jo verbalno napadel zaradi pretežno negativne kritike njegove baletne predstave V nizozemskih hribih. Kritičarko je v množici ljudi obtožil, da so ljudje zaradi njenega pisanja odpovedali sezonske vstopnice, in ji zagrozil, da ji bo prepovedal vstop v hannovrsko opero. Nato je iz žepa potegnil vrečko s pasjimi iztrebki in jih razmazal po njenem obrazu.

Koreograf je bil jezen zaradi vrste negativnih kritik.

Goecke je po napadu podal izjavo, v kateri je svoje vedenje opisal kot popolnoma nesprejemljivo, a dodal, da je bil »v afektu« in pod močnim stresom zaradi dveh zaporednih premier, Hüsterjevo pa je obtožil, da je pogosto pisala nesramne kritike. »Opravičujem se, ker mi je končno prekipelo, prosim pa tudi za nekaj razumevanja, zakaj se je to zgodilo,« je zapisal in pripomnil, da je Wiebke Hüster v zadnjih dveh desetletjih, odkar spremlja njegovo delo, napisala le dve pozitivni kritiki o njegovih baletih. »Kritiki ne bi smeli pisati na oseben in sovražen način,« je dejal in dodal, da upa, da bo njegovo dejanje sprožilo debato o tem, kaj in kako lahko umetnostni kritiki pišejo v svojih ocenah.

Plesna kritičarka Wiebke Hüster FOTO: osebni arhiv W. H./Deutsches Tanzarchiv

Njegovo dejanje in nenavadno opravičilo sta naletela na številne kritične odzive. Oglasili so se še štirje drugi plesni kritiki in povedali, da so od Goeckeja že večkrat prejeli »bizarne dopise«, kadar so negativno ocenili njegove predstave, hannovrski župan Belin Onay pa je izjavil, da v Hannovru ni prostora za napade na svobodo tiska.

Goecke se je branil, da je bil »v afektu«.

Proti koreografu trenutno poteka policijska preiskava na podlagi suma telesne poškodbe in verbalnega napada. No, iz hannovrske opere so še sporočili, da ločujejo med Goeckejem kot koreografom in Goeckejem kot zaposlenim ter da bodo njegovi baleti tudi v prihodnje na sporedu državne opere.

V aferi se je nehote znašel tudi Goeckejev jazbečar Gustav. FOTO: osebni arhiv M. G./Interview En L'air