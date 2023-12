Jelena, prva gluha dostavljavka hrane pri nas, je na dobrodelni turneji obiskala 23 mest

Prva gluha dostavljavka hrane pri nas Jelena Bolšedonova je končala dvomesečno dobrodelno turnejo po Sloveniji, med katero je obiskala 23 mest in s kolesom dostavljala naročila prek platforme Wolt. Ta je prevožene kilometre in opravljene dostave početverila, jih pretvorila v evre in jih po Jeleninem izboru darovala Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani. Poleg dobrodelne note pa je imela turneja tudi izobraževalni namen: Jelena je ljudi spoznavala z izzivi, s katerimi se soočajo gluhi in naglušni, ter pozivala delodajalce, naj se opogumijo in jim dajo priložnost. Svojo skupnost je spodbujala k povezovanju in jo opominjala, da jih njihove napake delajo posebne, slišeče pa je učila, kako se odzvati, ko srečajo gluho ali naglušno osebo.

Med turnejo Wolt povsod je Jelena obiskala 23 mest, prevozila 504 kilometre in opravila 64 dostav. Wolt je seštevek kilometrov in dostav početveril in Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani daroval 2272 evrov.

Vsi smo različni

Bernarda Kokal, Jelena Bolšedonova in Clemens Brugger po uspešni turneji FOTO: arhiv podjetja Wolt

Kakor je povedala direktorica Zavoda za gluhe in naglušne Bernarda Kokalj, so hvaležni, da so bili del lepe kolesarske zgodbe, predvsem zato, ker je Jelena pokazala ponos in pripadnost gluhi skupnosti: »Čestitamo ji za idejo, s katero je pokazala, da jezikovne ovire niso nepremagljive. Bolj kot napor, da bi morali biti vsi enaki, sledimo temu, da smo vsi različni, a skupaj lahko s pomočjo in podporo dosežemo zelo veliko. Iskreno se ji zahvaljujemo za vsak prevoženi kilometer, Woltu pa za donacijo, ki bo pripomogla k prenovi skupnega prostora oziroma učilnice.«

Nevidna invalidnost

Jelena je bila prva gluha dostavljavka pri nas. FOTO: arhiv podjetja Wolt

Jelenina turneja je imela tudi izobraževalni pomen in je osvetlila izzive, s katerimi se srečujejo pripadniki gluhe in naglušne skupnosti. Gluhota je nevidna invalidnost in se na zunaj ne opazi. Ljudje velikokrat, ko ugotovijo, da je oseba, ki jo nagovarjajo, gluha, otrpnejo, se začnejo dreti ali jo celo nagovarjati v tujem jeziku. Nič od tega nima smisla, saj jih še vedno ne sliši. Jelena svetuje: »Ko nas srečate, se nasmejte, nas poglejte v oči, se umirite in upočasnite govor ter govorite razločno. Velikokrat vas bomo razumeli s pomočjo branja z ustnic, pomagate nam pa lahko tudi tako, da povedano zapišete na listek ali v telefon.«

Izzivi se pojavljajo tudi pri zaposlovanju. Jelena si želi, da bi imela tudi druga podjetja pogum in dala priložnost gluhi osebi, da se izkaže: »Tudi mi smo sposobni, eden bolj, drugi manj, enako kot pri polnočutnih ljudeh, a redkokdaj dobimo priložnost, da se dokažemo.« Opozarja, da gluhi potrebujejo predvsem enakopraven dostop do vseh informacij v njim dostopni tehniki.

Vključevanje vseh

Modra junakinja v Ljubljani FOTO: arhiv podjetja Wolt

Jelena, ki jo je iz Estonije v Slovenijo pripeljala ljubezen, se je Woltu kot dostavna partnerica pridružila leta 2020 in je bila prva gluha dostavljavka; trenutno je med dostavljavci že več kot osem gluhih oziroma gluhonemih, Jelena pa zdaj dela kot pomočnica v pisarni. Kakor pojasnjuje direktor podjetja Wolt Slovenija Clemens Brugger, »nas drugačnost spodbuja k temu, da razmišljamo o stvareh iz različnih zornih kotov in oblikujemo delovne procese, ki so bolj prilagodljivi, učinkoviti in upoštevajo tudi določene omejitve. Različnost je ključna za razvoj in napredek ne le podjetja, ampak tudi zaposlenih, in ti so se ob Jeleni naučili veliko novega.«