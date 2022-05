Je resnično preklet?

Ta kamen, steklo ali kristal, kakor hočete, je zelene barve in matiran. Ker naj bi ga oblikoval meteorit, je seveda dandanes na voljo le v omejeni količini.

Spodbuja spremembe

Seveda obstaja veliko polemik na temo, kaj sveti gral sploh je, vendar nekateri menijo, da je šlo za fizično kupico, v katero je bil vdelan kamen. In mnogi verjamejo, da je bil ta kamen moldavit.

Moldavit je znan po svoji sposobnosti spodbujanja sprememb, osebne rasti in preobrazbe ter krepitvi občutka zavedanja. Številni pravijo, da so imeli dejansko fizično reakcijo ob kristalu, ko so se ga dotaknili, največkrat so opisovali mravljinčenje po vsem telesu in občutek odpiranja srca.

Hit družabnih omrežij

V zadnjem desetletju postaja vedno bolj priljubljen, na družabnem omrežju tiktok pa so se začeli oglaševati uporabniki, ki so delili res neverjetne zgodbe, ki naj bi kazale, da je moldavit preklet kristal. Kmalu potem, ko so ga prejeli, so imeli prometne nesreče, se razšli s partnerji, izkusili smrt v družini in še veliko več. Obstaja tudi drugi pol izkustev, ki govorijo o tem, da je kristal v njihovo življenje vnesel lepe, pozitivne stvari, kot so nove službene priložnosti, duhovna rast in nove, dobre ljudi. A kot pri vsaki stvari je dovolj le nekaj slabih ocen ali mnenj, da se ljudje sprašujejo o vrednosti nečesa ali celo dvakrat premislijo, preden si to kupijo.

Uporabiti ali ne?

Kristalov se vam nikakor ni treba bati, saj niso prekleti. So pa vsekakor energijska orodja, ki delujejo skupaj z vašo energijo in nameni, zato prepričanje, da je kristal »preklet« in da bo zato »preklel« tudi vas, daje temu veliko preveč moči. S tem moč odvzemate sebi. To je tisto, kar je v resnici nevarno. Če želite poskusiti z moldavitom, bo vsekakor deloval hitro in v vašem življenju pospešil potrebne spremembe. Te so pogosto težke in strašljive, četudi se najpogosteje na dolgi rok izkažejo za nekaj dobrega. A takšna je tudi energija moldavita: zelo močna, morda celo gromozanska, a vedno na koncu najboljša.

Morate pa vedeti, da je moldavit dražji v primerjavi z drugimi kristali ravno zato, ker je tako redek in priljubljen, iz tega razloga pa so ponaredki pogosti. Lažni je preprosto zeleno steklo, ki je bilo oblikovano tako, da posnema značilno teksturo moldavita, zato prej raziščite, kako prepoznati ponaredek, in pazite, da kupujete v zanesljivih trgovinah. Če je prepoceni, zagotovo ni pravi.

Delo z moldavitom

Ne pozabite, da je pri delu s kristali ključna namera. Preden začnete delati, je pomembno, da veste, za kaj prosite in pri čem potrebujete pomoč.

1. Začnite s kratko seanso

Če ga šele začenjate uporabljati, začnite počasi. Zaradi intenzivne vibracije je to kristal, s katerim je treba delati zelo namerno, da bi se izognili energijskemu »predoziranju«. Začnite tako, da ga podržite v roki ali položite na telo, kot čutite, da vas vodi, in pustite, da deluje s svojo hitro delujočo magijo na vaš energijski sistem. Če niste prepričani, kje začeti, ga poskusite položiti na prsni koš in opazujte. Lahko se zgodi, da se vam bo potem, ko boste z njim tako intimno preživeli nekaj časa, vrtelo. V tem primeru se prizemljite tako, da stojite zunaj na zemlji, skali ali travi.

2. Uporabite ga za delo s sanjami

Moldavit je lahko dober spremljevalec, če se ukvarjate denimo z lucidnim sanjanjem, zdravljenjem v sanjah ali preprosto zbirate intuitivne vpoglede iz svojih sanj. Če vas to zanima, ga postavite pod blazino ali na nočno omarico ali pa ga med spanjem celo nosite kot nakit (na primer prstan).

3. Uporabite ga za delo na svojih sencah

Koristen je tudi za vse stvari, povezane z osebno in duhovno rastjo, vključno z delom na svojih senčnih plateh. Če ga uporabljate za osebno rast, preobrazbo ali senčno delo, strokovnjaki priporočajo, da ga postavite na svoj domači oltar ali sveti prostor za podporo.

4. Med meditacijo ga imejte v dlani

Ne nazadnje naj bi bil tudi zelo koristen za poglabljanje stanj meditacije. Če bi radi z njim delali na ta način, ga preprosto držite v roki ali nosite kot nakit med meditacijo.

Kako skrbeti zanj

Moldavit ne zahteva posebne nege, ki bi presegala kar koli, kar počnete z drugimi kristali, vendar je kot steklo precej krhek, lahko se drobi in zlomi. Pazljivo ga hranite in naj vam ne pade iz rok. Shranjujte ga pravilno, v idealnem primeru v mehki vrečki, ki bo zaščitila vse robove, lahko pa ga očistite in napolnite z energijo. Čistite ga lahko z zvočno, sončno ali mesečinsko kopeljo.