Je novi iphone 14 pro max res tako dober, kot pravijo?

Apple s svojimi iphoni navdušuje in razburja hkrati že od vsega začetka. Nekateri jih kujejo v nebo, drugi se jim posmehujejo. Po eni strani so (včasih) res prelomni in ustvarjajo trende, po drugi pa vztrajajo pri kakšnih svojih forah, ki so za marsikoga zastarele in nerazumljive. A ko človek spremlja njihove predstavitve, se hitro navduši nad njihovimi izdelki, pa čeprav pogosto kot kakšno super napredno novost prodajo nekaj, kar je pri drugih že vrsto let samoumevno.

Največji iphone

Bolj prilagodljiva "namizja". FOTO: Staš Ivanc

Iphone 14 pro max je največji iz družine novih iphonov. Sama oblika je zdaj že nekaj časa ista, prva stvar, ki jo človek opazi, ko ga vzame v roko in prižge, pa je novi »dinamični otok«, kakor so pri Applu poimenovali tisti del na zgornjem delu zaslona, kjer se skriva selfie kamera. Poslovil se je zavihek, ki je marsikoga motil, problem »luknje« v zaslonu pa so rešili precej izvirno.

Okoli kamere in senzorjev se zdaj pojavlja različno velik črn »otoček« z obvestili ali imenom in telefonom klicatelja ali pa mini predvajalnik glasbe ali kaj podobnega. Na ta način je Apple lahko ohranil senzorje, potrebne za varno prepoznavanje obraza, s čimer še naprej odklepamo telefon. Sam 6,7-palčni amoled zaslon je odličen in po potrebi izjemno svetel, po novem pa ima tudi funkcijo »always on«, pri čemer prikazuje uro ali še kaj drugega.

Nove kamere

Glavna kamera kar opazno izstopa iz sicer precej tankega telefona. FOTO: Staš Ivanc

Razporeditev kamer na hrbtni strani je ostala enaka, so pa bile deležne nadgradenj. Glavna širokokotna kamera ima po novem 48 milijonov slikovnih točk in večji senzor, slika pa se shrani v ločljivosti 12 MP. Tudi Apple zdaj uporablja tehnologijo quad-bayer, ki iz štirih pik ustvari eno, a zato bolje osvetljeno. Prav tako je večji senzor dobila ultra širokokotna kamera, medtem ko je telefoto kamera s trikratnim optičnim zumom ostala takšna kot pri iphonu 13 pro max, ohranili pa so tudi laserski senzor za (globinsko) ostrenje.

Vse tri obvladajo samodejno ostrenje, širokokotna in telefoto kamera pa imata tudi optični stabilizator slike. Druga velika novost pri kamerah pa je avtofokus pri selfie kameri, kar olajša slikanje avtoportretov. Prav vse kamere znajo snemati video v ultra visoki ločljivosti 4K s 60 sličicami na sekundo.

Odlična fotografija

Telefon pokaže, kaj bi lahko videli pri manjši optični povečavi oziroma z drugim "objektivom". FOTO: Staš Ivanc

Iphoni so v zadnjih letih lepo napredovali na področju fotografije pa tudi videa, kjer so bili že od nekdaj zelo dobri. Fotografije so ostre, jasne, barvite in kontrastne v vseh svetlobnih razmerah, in to z vsemi tremi kamerami. Zumiranje je na visokem nivoju, pri Applu pa so (digitalno) povečavo omejili na 15-kratno. Nekateri konkurenčni telefoni gredo do kar stokratne povečave, a posledično so tudi slike konkretno razmazane.

Pohvaliti je treba tudi fotografije, zajete v polni ločljivosti 48 MP v t. i. surovem formatu. Iphone ponuja celo vrsto fotografskih načinov, filtrov in nastavitev, ki jih bodo cenili tako začetniki kot zahtevnejši uporabniki, nočni način pa je odličen. Kamera še vedno omogoča tisto zanimivo funkcijo, pri kateri ti telefon na zaslonu pokaže, kaj bi lahko zajel pri manjši povečavi. Videoposnetki so vrhunski, pri čemer telefon prav tako omogoča zanimive načine snemanja.

48 milijonov točk ima nova glavna kamera.

Silni procesor

Minimalistični dizajn z veliko trooko kamero

Notri tiktaka novi Applov šestjedrni procesor A16 bionic s petimi grafičnimi jedri, ki v večini primerov pomete z androidno konkurenco. Pri tem iphone 14 pro max uporablja »le« 6 GB delovnega pomnilnika, omislimo pa si lahko od 128 gigabajtov do enega terabajta shrambe. Baterija zdrži ves dan normalne uporabe, le polni se nekoliko počasneje kot drugod: 60 odstotkov v pol ure, do konca v uri in 40 minutah.

Največji in najmočnejši iphone pa je tudi najdražji, saj je za model s 128 GB pomnilnika treba odšteti kar 1554 evrov. Toda Apple ima že od nekdaj najbolj zveste kupce, ki redno menjujejo telefone. In svojega starega bodo z veseljem zamenjali za tegale.