Priljubljena voditeljica Jasna Kuljaj je lani praznovala kar dva pomembna jubileja – 20 let kariere in okroglih štirideset let življenja. Njena televizijska pot je bila od samega začetka pestra in polna izzivov, zato ne preseneča, da je Jasna še danes stalnica malih zaslonov. Pred kratkim se je vrnila pred kamere in gledalce ter gledalke razveselila z novimi šalami v oddaji Pri Črnem Petru, ki ji je pisana na kožo. Oddajo so osvežili, saj bo v njej iskala sovoditelja in v vsaki oddaji preizkušala drugega kandidata. Kot prvi se je ob njej preizkusil Franko Bajc, zmagovalec resničnostnih ...