Japonsko sodišče je odločilo: Onemogočanje istospolnih porok je neustavno!

Japonsko višje sodišče je razsodilo, da je onemogočanje istospolnih porok neustavno, in pozvalo vlado k takojšnjemu ukrepanju. Sodišče pa nima pristojnosti zavrniti obstoječega zakona o zakonski zvezi, ki poroko definira kot zvezo med moškim in žensko. Za uzakonitev istospolnih porok bi bilo treba spremeniti sedanji zakon, da bi vključeval LGBTQ+ pare, ali sprejeti novega, ki bi omogočal drugačne tipe zakonskih zvez.

Kratenje temeljnih pravic

Višje sodišče v Saporu je v sodbi zapisalo, da preprečevanje sklenitve zakonske zveze istospolnim parom in onemogočanje uživanja enakih pravic, kot jih imajo heteroseksualni pari, krati njihovo temeljno pravico po oblikovanju družine. Podobno razsodbo je nedavno sprejelo tudi okrožno sodišče v Tokiu, ki se je tako pridružilo petim drugim okrožnim sodiščem po Japonski, ki so aktualni zakon o zakonski zvezi razglasila za neustavnega oziroma za »skoraj neustavnega«. Tokijsko okrožno sodišče je v razsodbi zapisalo, da bi morale biti pravica do poroke, ustvarjanja družine in uživanja ugodnosti, ki jih prinaša poroka, kot so davčne olajšave in ugodnosti zdravstvenega zavarovanja, zagotovljene za vse državljane in da so istospolni pari prikrajšani zanje.

Podpora za izenačitev temeljnih pravic pripadnikov skupnosti LGBTQ+ na Japonskem raste. FOTO: Kyodo/Reuters

Japonska je edina članica skupine G7, sedmih najrazvitejših držav na svetu, ki istospolnim parom ne daje pravice, da sklenejo zakonsko zvezo in uživajo vse ugodnosti zakonskega življenja. Podpora za enakopravnost porok v japonski javnosti je v zadnjih letih močno narasla, a vladajoči liberalni demokrati, ki imajo kljub »liberalnemu« imenu precej konservativna stališča do družinskih vrednot in spolne raznolikosti, še naprej nasprotujejo kakršnim koli spremembam zakona, čeprav večina Japoncev že podpira enakopravnost drugače usmerjenih.