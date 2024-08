Japonski lov na ekologa

Minulo nedeljo je grenlandska policija aretirala znanega okoljevarstvenika Paula Watsona, državljana Kanade in Združenih držav Amerike, in sicer na podlagi Interpolove tiralice. Tam je 73-letni veteran boja proti lovu na kite pristal na podlagi zahtev Japonske, ki Watsona obtožuje, da je protizakonito oviral kitolov japonskih ladij v bližini Antarktike v zadnjih dveh desetletjih. Grenlandska policija ga je aretirala na ladji John Paul DeJoria, ki je v pristanišče v grenlandski prestolnici Nuuk priplula iz Dublina po zaloge hrane in goriva. Namenjena je bila proti severnemu Pacifiku, kjer naj bi ovirala in preprečevala lov na kite najnovejši japonski kitolovki, ki je hkrati tudi mala tovarna za predelavo na vodi, Kangei Maru.

Zdaj je vprašanje, ali bo Grenlandija, ki je formalno še vedno del Danske, Watsona izročila Japoncem, kjer do njega ne gojijo posebno pozitivnih čustev. Zdaj v priporu čaka na odločitev sodišča v Nuuku, ali ga bodo predali ali ne.

Aretirani okoljevarstvenik in borec proti kitolovu Paul Watson Foto: Howard Burditt/AP

V Watsonovi fundaciji Captain Paul Watson Foundation (CPWF) so ob aretaciji njihovega ustanovitelja izjavili, da so nadvse presenečeni, verjamejo pa, da je celotna zgodba del nenehnih japonskih prizadevanj, da bi Watsona postavili pred sodišče. Zapisali so tudi, da verjamejo, da je tiralica, za katero so domnevali, da je bila že pred leti umaknjena in ni bila več veljavna, del japonske igre, saj Watsonu ne morejo oprostiti, da se tako srčno bori za prepoved kitolova. Ponovna aktivacija Interpolove tiralice je po njihovem mnenju politično motivirana. Interpol je za Watsonom izdal tiralico leta 2012 na podlagi zapornega naloga japonske obalne straže.

Japonska je poleg Norveške in Islandije še edina država na svetu, kjer je lov na kite dovoljen.

Japonska je poleg Norveške in Islandije še edina država na svetu, kjer je lov na kite dovoljen, v Tokiu pa ga opravičujejo s tradicijo in tradicionalnim načinom prehranjevanja. S tem se Watson nikakor ni mogel strinjati, zato je že pred desetletji ustanovil okoljevarstveno organizacijo, imenovano Sea Shepard Conservation Society (SSCS), ki je napadala in ovirala zlasti japonske kitolovce. Niso pa opustili niti boja proti norveškim in islandskim lovcem na kite. Watson je postal svetovno znani borec proti kitolovu, ko so na priljubljenem televizijskem kanalu Animal Planet predvajali nadaljevanko Whale Wars (Vojna za kite) o njihovem boju na svetovnih oceanih.

Watsona so leta 2012 pridržali nemški policisti na podlagi tiralice, ki jo je zoper njega izdala Kostarika, ker naj bi oviral njihove ribiče in ogrožal njihovo ladjo ob obalah Gvatemale leta 2002. Leta 2013 je japonska kitolovna družba Kjodo Senpaku Kaiša na ameriškem zveznem sodišču v New Yorku dosegla, da se Watson in člani njegove okoljevarstvene organizacije ne smejo približati njihovim ladjam. Morali bi biti najmanj 500 jardov (kakšnih 450 metrov) od kitolovcev. Watson je takrat odstopil kot predsednik svoje organizacije SSCS, vendar je nadaljeval aktivistično življenje. Junija, ko je Japonska splavila več kot 120 metrov dolgo in 9300 ton težko novo kitolovko Kangei Maru – pluje lahko do 13.000 kilometrov daleč –, je Japonsko obtožil, da je edini namen takšne ladje lahko le kitolov.