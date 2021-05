Japonka je postala Slovenka

Leta 1877 se je v Metliki rodil Ivan Skušek. Po končanem šolanju na pomorski akademiji so ga kot mladega oficirja poslali na eno izmed najboljših avstro-ogrskih ladij S. M. S. Kaiserin Elisabeth. Ob začetku prejšnjega stoletja je bila Avstro-Ogrska velesila, njena mornarica pa pomemben dejavnik v rokah njene svetovne politike. Omenjena križarka je bila del državne oceanske flote. Leta 1901 je v Pekingu izbruhnila tako imenovana boksarska vstaja proti zahodnim silam, ki so Kitajsko ponižale in spremenile v polkolonialno deželo. Med seboj sprte velike sile so v spopadu delovale enotno in na Kita...