Jankovićevi milijoni za skok na evropski vrh športa

V Ljubljani se slavi, v Ljubljani se jim smeji. Pišejo zgodovino. Prvič v zgodovini športa v samostojni Sloveniji so vsi državni prvaki v najmočnejših moških športih iz glavnega mesta. NK Olimpija je pokorila konkurenco v nogometni ligi, košarkarji Cedevite Olimpije so novi in stari košarkarski državni prvaki, RD Slovan je prvič v zgodovini Slovenije najboljši med rokometnimi klubi, hokejisti Olimpije so potrdili hokejski primat, ACH Volley pa kraljuje in osvaja naslove državnega prvaka v odbojki. Si pa v Ljubljani, tu prednjači župan Zoran Janković, želijo nekaj več – igrati vidno vlogo v evropskih pokalih.

Dogovor na večerji

Janković tu stavi na dva konja, odbojkarskega in rokometnega. Slovenski odbojkarski prvak ACH Volley bo novo sezono začel močno okrepljen. Ljubljansko ekipo bo vodil črnogorski strokovnjak Igor Kolaković, ki je bil trener ACH že med letoma 2010 in 2012, po dolgem času pa se v najboljši slovenski odbojkarski kolektiv vračajo Tine Urnaut, Alen Pajenk in Gregor Ropret, ekipo je okrepil tudi Tonček Štern. Slednji pri ACH še ni igral, v slovenski prvi ligi je bil član Calcita Volleyja. Zadnji novinec je nadarjeni prost igralec Jožef Verdinek, ki je prišel iz Krke. Klub so poleg trenerja Matjaža Hafnerja zapustili Sašo Štalekar, Matic Videčnik, Matej Kök, Jan Pokeršnik in Žiga Kumer.

Tudi Tine Urnaut se je vrnil v Slovenijo. FOTO: Črt Piksi

»Ideja o vrnitvi slovenskih reprezentantov domov je padla na eni izmed večerij. Ko je bilo govora, koliko slovenski fantje zaslužijo v tujini. Predsednik zveze Metod Ropret mi je te številke predstavil, nato smo se vse dogovorili z vodstvom kluba. Zdaj sta naša želja in cilj, da se fantje uvrstijo na zaključni turnir in ga po možnosti tudi priredimo. Apeliram na vodstvo kluba, da se kar prijavi, odbojka bo v Stožicah dobila prednost pred kakršnim koli drugim dogodkom,« je v okviru predstavitve nove ekipe dejal ljubljanski župan Zoran Janković, ki je velik podpornik ambicioznega načrta ACH Volleyja, o katerem se je že dlje šušljalo. Proračun ekipe se bo povečal na več kot dva milijona evrov, ekipa pa ne bo imela tujih odbojkarjev.

Odbojka bo v Stožicah dobila prednost pred kakršnim koli drugim dogodkom.

Posluša Zormana

Župan Janković pa je tudi velik ljubitelj rokometa. Če je doslej vse stavil na ženski rokomet in Krim, pa je od lani drugače. Najprej je poklical Uroša Zormana (tedaj je še vodil trebanjski Trimo) in mu ponudil vodenje Slovana, ki je letos doma osvojil dvojno krono. Rokometaši RD LL Grosist Slovana so postali državni prvaki. V finalu so z 2:0 v zmagah premagali prvake pretekle sezone (2023/24) RK Gorenje Velenje in se veselili zgodovinskega uspeha, dvojne krone. RD LL Grosist Slovan je v začetku aprila osvojil prvo lovoriko v zgodovini samostojne Slovenije, saj je postal pokalni prvak 2025, zdaj je temu dodal še naslov državnega prvaka. Na to lovoriko je Slovan čakal že 45 let – edinega doslej je osvojil v nekdanji Jugoslaviji v sezoni 1979/80. Ekipa pod vodstvom Uroša Zormana je v tej sezoni na tekmah državnega prvenstva in pokalnega tekmovanja na 38 tekmah vknjižila 33 zmag, 2 neodločena izida in 3 poraze.

Jure Dolenec (v družbi z Zoranom Jankovićem) je pred dnevi končal kariero v dresu Slovana, kjer bo po novem športni direktor. FOTO: Blaž Samec

Če bi vprašali Jankovića, bi Slovan že jeseni letos s pomočjo posebnega vabila igral kar ligo prvakov. Zorman meni drugače (Janković ga ceni in spoštuje, v tej situaciji ga tudi upošteva), zaveda se, da bi bil s takim Slovanom in takim proračunom le topovska hrana. Je pa Zormanu jasno, da bi lahko v nekaj letih izklesal tak Slovan, ki bi ob Jankovićevi injekciji mirno igral ligo prvakov, ob posnemanju vzorca odbojkarjev pa lahko združil jedro reprezentance in napadel tudi finalni turnir, morda celo naslov evropskega klubskega prvaka. Če potegnemo črto: Janković, čeprav velik navijač, se zaveda realnosti. Ljubljana ima dovolj milijonov, da spravi v sam evropski vrh odbojkarski in rokometni klub, v nogometu in košarki so vložki v tem hipu astronomsko enormni in tudi za Jankovića nedosegljivi.