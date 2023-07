Janja Garnbret je pridna, disciplinirana, trmasta in vztrajna Korošica, ki vsak trening opravi odločno in brez popuščanja. Poznavalci plezanja so si enotni, da popolnoma razume gibanje, najraje pa trenira takrat, ko so pred njo težki izzivi, in prav to jo loči od tekmic, nad katerimi je že pred časom dokazala prevlado. Garnbretova je nesporna svetovna kraljica plezalnih sten in športnica, ki je pri 24 letih osvojila praktično vse, kar se je dalo osvojiti – olimpijsko zlato medaljo, šest naslovov svetovne prvakinje, štiri evropske naslove in 40 zmag na tekmah za svetovni pokal. Njena vitrina se...