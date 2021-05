Janezova hiša smuči

Da je Janez Kloar ljubitelj smučarije in zbiratelj, je videti že z vaške ceste, saj so številne smuči kot nekakšen okras postavljene ob zid stare stanovanjske hiše. V osnovni šoli se je navduševal nad smučarskimi skoki, treniral jih je v Braslovčah, kjer sta skakala tudi brata Matjaž in Janez Debelak. Ko sta poznejša reprezentanta odšla v SK Ilirija v Ljubljano, se je Janez iz skokov – njegov osebni rekord je 48 metrov – preusmeril v alpsko smučanje in bil zlasti uspešen v smuku. Tudi pri 55 letih še vedno rad smuča, letos je na Rogli vijugal z dilcami, ki mu jih je pred devetimi ...