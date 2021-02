Smučišča so v regijah z boljšo epidemiološko sliko spet lahko odprta. No, tisto na Krvavcu so odprli že konec decembra, in to kljub prepovedi obratovanja žičniških naprav. Direktor RTC Krvavec in soimenjak predsednika vlade Janez Janša je namreč sklenil ignorirati ukrep vlade svojega soimenjaka. Dostikrat ga povezujejo s politiko, čeprav je popolnoma apolitičen. Foto: Igor Mali Sklenil je, da s Krvavca ne bodo nikogar podili in da so pripravljeni plačati kazen, če njihovo podjetje zaradi nespoštovanja odloka kaznujejo. Janša, ki je tudi podpredsednik združenja žičničarjev, je zaradi nepokorš...