Jan Plestenjak odkrito: Imam vse in res si želim edino še otroka!

Ta teden je letu dni premora na Valentinovem koncertu v Mariboru na odru spet zasijal eden in edini Jan Plestenjak. Malo pred koncertom nam je priljubljeni pevec, avtor in producent, ki je v 32 letih svoje kariere napisal že več kot 400 pesmi, od katerih jih je 50 postalo hit, in posnel 16 albumov ter 50 videospotov, v iskrenem pogovoru razkril mnogo zanimivih podrobnosti iz svojega glasbenega in zasebnega življenja. Nova turneja, nove pesmi, koncerti in videospoti, nov album, relativno novo dekle ... Po letu premora torej tudi povsem novi Jan Plestenjak? Ah, ne, čisto nič nov nisem. Pravzap...