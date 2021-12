V svoji skoraj 30-letni karieri se lahko Jan Plestenjak pohvali z izjemnimi uspešnicami in razprodanimi koncerti. Na valentinovo, natančneje 12. februarja, se bo najbolj prodajani glasbenik zadnjih let vrnil v Stožice. Pred božično-novoletnimi prazniki pa si je 48-letnik vzel čas za nas in v sproščenem razgovoru razkril tudi, česa se najbolj boji. Prekaljenemu glasbenemu mačku je v Ljubljani delal družbo njegov dobri prijatelj, legendarni glasbenik Zdenko Cotič - Coto. Čeprav je bil pogovor optimistično naravnan in smo nazdravili z viskijem, nam je priznal, da je kljub uspehom v karieri in p...