Jutri se bo na Danskem začela 109. dirka po Franciji, na kateri se bosta za sam vrh borila tudi naša Primož Roglič in Tadej Pogačar. Da zvezdnik kroji vrh, pa mora celotna ekipa delovati kot švicarska ura. Izjemno pomembni so tudi mehaniki. Dober mesec pred začetkom Toura so za pravi šov poskrbeli v Rogličevi nizozemski ekipi Jumbo Visma, ko so razpisali natečaj za mladega mehanika. Zmagal je Slovenec, 21-letni Novomeščan, tudi nekdanji kolesar Adrie Mobil Jan Bevc. Nagrada? Enoletna pogodba z Nizozemci! Natečaj so poimenovali The Next Top Mecanic (Naslednji najboljši mehanik). Novomeščan Jan...