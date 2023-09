Potomci slovenskih športnikov žanjejo uspehe: to so imena, ob katerih zastrižemo z ušesi

Bili so časi, ko smo ploskali Alenki Bikar, Saniju Bečiroviću, Marinku Galiču, Matjažu Smodišu in ostalim asom naše mladosti. Čeprav je omenjena plejada že krepko v športnem pokoju, pa se znani priimki še danes pojavljajo med aktualnimi rezultati, ki jih beležijo klubi in zveze. Razlog? Preprost in hitro pojasnljiv. Jabolko ni padlo daleč od drevesa. Ali drugače: mladina, potomke in potomci, so v svojih očetih in mamah videli vzor in ideal ter se zapisali športu. Mladinska državna prvakinja Pika Bikar Kern gre po mamini poti. FOTO: AK Triglav Alenka Bikar je nastopila na treh olimpijskih ig...