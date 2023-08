Izvrstni japonec

Sony morda ni več tako močno ime v svetu pametne telefonije kot nekoč, a njegovi telefoni so še kako zanimivi. Še posebno njegov novi paradni konj xperia 1V, ki postreže z odličnim naborom kamer, silnim procesorjem, sijajnim 4K zaslonom in privlačnim dizajnom. Seveda pa je tudi cena premijska: 1399 evrov v prosti prodaji.

Odlične kamere zadaj in spredaj

Sony že vrsto let sodeluje z nemško optično firmo Zeiss, kar se seveda pozna pri kakovosti posnetkov. V primerjavi z lanskim modelom je xperia 1V dobila višjo ločljivost glavne širokokotne kamere, ki ima novi večji Sonyjev dvoslojni senzor z 52 MP, medtem ko je uporabna ločljivost 48 milijonov slikovnih točk; fotografije so shranjene v ločljivosti 12 MP. Ultra širokokotna in telefoto kamera z zvezno od 3,5- do 5,2-kratno optično povečavo slike sta ostali isti. Vse tri kamere imajo samodejno ostrenje, glavna in telefoto tudi optično stabilizacijo slike. Poslovil pa se je globinski senzor, a za učinek zamegljenega ozadja zdaj (odlično) poskrbi umetna inteligenca.

Elegantna mat zadnja stran FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Fotografije, narejene s katero koli od hrbtnih kamer, so pričakovano odlične: jasne, ostre, lepo barvite in kontrastne s širokim dinamičnim razponom, pri čemer umetna pamet poskrbi za naraven in ne preprocesiran videz. Tudi pri ultra širokokotni kameri ni popačenj na robovih posnetka, telefoto kamera z zveznim zumom pa dela ostre fotografije z le malo dodatnega šuma. Seveda pa se kakovost pri digitalnem zumiranju poslabša, a tudi pri 10x povečavi (največja je 15,6-kratna) se naredi povsem solidne posnetke. Novost je tudi nočni način fotografiranja, ki ga doslej ni bilo, škoda je le, da se vklaplja samodejno. Selfie kamera z 12 megapiksli sicer ne obvlada samodejnega ostrenja, a se kljub temu odlično izkaže.

Odličen nabor kamer

z optiko Zeiss

Sony že od nekdaj veliko pozornosti namenja videu in tako ima tudi xperia 1V zanj kar dve snemalni aplikaciji: cinema pro in video pro, v katerih se lahko igramo s številnimi snemalnimi načini in nastavitvami. Vse tri hrbtne kamere znajo odlično snemati v ultra visoki ločljivosti 4K s kar 120 sličicami na sekundo, medtem ko selfie kamera prav tako snema v ločljivosti 4K, a s 30 sličicami na sekundo.

Sony xperia 1V je namenjena zahtevnejšim ljubiteljem fotografije in videa.

3,5x Zumiranje z xperio 1V: 0,7x, 1x, 2x, 3,5x, 5,2x, 10x in 15,6x.

Visoka zmogljivost in obilje spomina

Seveda je treba tako dobre fotografije in videoposnetke tudi gledati na ustreznem zaslonu, in tudi tukaj xperia 1V ne razočara, saj ima 6,5-palčni 120-herčni oled zaslon z ultra visoko ločljivostjo 1644 x 3840 pik in filmskim razmerjem stranic 21:9. Da vse teče super gladko, skrbi aktualni najhitrejši procesor za androidne telefone, Qualcommov snapdragon 8 gen 2, opremljen z 12 GB rama in 256 GB shrambe, v telefon pa lahko vtaknemo tudi spominsko kartico micro sd. Dolgoživost zagotavlja baterija s kapaciteto 5000 mAh, ki se hitro polni z močjo 30 W, kar v praksi znese pol ure do polovične napolnjenosti; napajalnik, žal, ni priložen.

Privlačen videz in dobra zaščita

Dodelana je tudi oblika telefona, ki lepo sede v roko. Nad in pod zaslonom je malce širši črn rob, ki pa prav nič ne moti, hkrati pa so vanju skrili selfie kamero, kup senzorjev in stereozvočnika. Japonski inženirji so sprednjo in hrbtno stran telefona pred praskami in udarci zaščitili s steklom gorilla glass victus, pri čemer je hrbtna stran fino matirana, zaradi česar telefon ne drsi iz rok, poleg tega pa je odporna proti mastnim prstom. Seveda je telefon odporen tudi proti vodi in prahu, čeprav ima na zgornjem delu klasično avdio vtičnico za slušalke. Za konec pa ne smem pozabiti poudariti, da so poskrbeli za učinkovitejše hlajenje. Če se je xperia 1IV med snemanjem videa kar fino segrela, se xperia 1V ne segreva več. Bravo, Sony, sedi, pet.