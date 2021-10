Izvir Zdravšček – Škocjan pri Turjaku

Škocjan je razloženo naselje z gručastim jedrom v turjaški pokrajini, vzhodno od kopaste Gore (748 m) in severno od hriba Kraja (640 m), na severovzhodu pa se dvigajo hribi okrog Limberka (687 m). Jedro vasi je okrog prenovljene župnijske cerkve sv. Kancijana, razloženi del pa je ob cesti Velike Lipljene–Turjak. Cerkev v Škocjanu je posvečena sv. Kancijanu, slovensko Kocijanu. Fotografije: Primož Hieng Škocjan je bil leta 1200 sedež pražupnije. V obdobju reformacije so se sem zatekali protestantski pridigarji, med njimi tudi Jurij Dalmatin (1547–1589). V bližini vasi so arheolog...