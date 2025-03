Iztoka Gartnerja spekli na žaru

V Celju smo bili priča prvemu roastu v zgodovini mesta, ki je bil uspešen nad pričakovanji. Na t. i. žaru, ko si gostje privoščijo znano osebo in na njen račun zbijajo šale, v tem primeru je bil to znani radijski in televizijski voditelj in ljubitelj erotike Iztok Gartner, se je zbralo veliko ljudi, ki so napolnili Narodni dom. In tri ure uživali v šovu in komediji.

Presenečenje je bil tudi Vinko Šimek. FOTO: Miha Kacafura

»Name se je spravilo veliko znanih, ki so zbijali šale na moj račun. Te so letele na moja nekdanja dekleta in ugibanja, koliko jih je sploh bilo, pa na kariero kralja seksa, mojo televizijsko kariero in še na marsikaj. Vsak od nastopajočih je svoje delo opravil vrhunsko, sam pa sem se na koncu prvič preizkusil v vlogi stand up komika. Na nekatera imena, ki so si me privoščila, pa sem zelo ponosen,« strne misli Gartner.

Oriana Girotto in Zmago Jelinčič Plemeniti, ki je odprl šov. FOTO: Miha Kacafura

Že na začetku je mnoge presenetil prihod gosta, ki je bil presenečenje večera. Šov je namreč odprl politik Zmago Jelinčič Plemeniti. Nekje vmes pa je prišel na oder znani štajerski humorist Vinko Šimek in Iztoku tudi zapel. Z njim je bil sin Jernej Šimek, ki je v svoji maniri ob koncu zapel zimzeleno uspešnico Franka Sinatre z naslovom My Way. Gostitelja so se lotili še drugi znani, denimo Oriana Girotto, Žan Papič, Miki Vlahovič, Jure Godler, Božidar Wolfand Wolf, Marko Žerjal, hrvaška pornozvezdnica Sweet Mery, David Gorinšek, ki je bil tudi idejni vodja projekta, Luka Dimitrijevič, Iztokov brat Uroš Gartner in Tina Mauser, ki je odigrala Iztokovo nekdanje dekle. Precej znanih obrazov vseh generacij je bilo tudi med obiskovalci, ki so prišli iz vse Slovenije.

Hrvaška pornozvezdnica Sweet Mery in Miki Vlahovič FOTO: Miha Kacafura

Iztok na odru ni bil sam, družbo so mu delale radijska voditeljica Teja Arlič, televizijska voditeljica Asja Pivk, miss Earth Anja Šlibar in plesalka Tana Volk, šov pa je vodil Žan Papič. »Šale niso bile cenzurirane, vse pa sem preživel in v njih užival. Na koncu pa sem se odzval in jim v polni meri vrnil milo za drago,« se namuzne Gartner, ki je na projekt zelo ponosen. Da njegov roast ne bo šel v pozabo, je poskrbel znani režiser Alen Pavšar s svojo ekipo, ki je vse posnel, Dejan Ikovic pa je Iztoku posvetil avtorsko pesem. Kot se spodobi, je sledil afterparty v klubu Sens, kjer se je hrvaška pornozvezda Sweet Mary prelevila še v didžejko.