Iztok Gartner​: Dekletu je laže priti v hlačke kot v srce

Iztok Gartner je Celjan, radijski in televizijski voditelj, filmofil in ljubitelj erotike, ki je v svojih oddajah gostil številne svetovno znane pornozvezde in zvezdnike. Videli smo ga v filmu Šepet metulja, trenutno pa snema podkaste, v katerih je gostil že številne znane Slovence in Slovenke. Nazadnje ga je na svojem domu in ob svojem klavirju gostil Jan Plestenjak.

Trenutno vas poslušamo na radiu Fantasy ...

Drži. Začel sem na radiu in kot voditelj prireditev, zato sem se zdaj, po nekaj letih, vrnil na »kraj zločina«, kot radi rečemo. Bil sem tudi novinar in urednik pri raznih časopisih in revijah.

Vmes se vam je zgodila televizija. Je televizijska kariera preteklost?

Radio je trenutno le ena od stvari, ki me zaposlujejo. Res me trenutno ni na nobeni televiziji, saj pripravljam nove projekte in se odločam, kje bom začel svojo novo oddajo. Televizijska kamera je moja velika ljubezen, zato se bom pred njo prej ali slej vrnil. Je pa res, da me delo na radiu prav tako veseli in ne vidim nobenega razloga, da ne bi mogel delati obojega.

Ste filmofil, pravite, da je večji poznavalec pri nas le še Marcel Štefančič. Kateri film, kateri igralec je na vas naredil največji vtis?

Marcel je starejši in ima vedno prednost, ker je začel kariero prej, ga nikoli ne bom mogel ujeti ali preseči. Moji trije najboljši filmi vseh časov so Deževni človek, Amadeus in Let nad kukavičjim gnezdom, najboljši štirje igralci Dustin Hoffman, Al Pacino, Robert De Niro in Jack Nicholson, od starejših igralk Ingrid Bergman, od srednje generacije pa Meryl Streep.

Tudi vi ste nastopili v filmu Šepet metulja.

Drži, to je nepozabna in veličastna izkušnja, za katero je zaslužen moj dobri prijatelj in režiser tega filma Alen Pavšar. Moja vloga je bila majhna, a markantna in zabavna. Po njem sem posnel še komično grozljivko Vse najboljše, Maja zelo talentiranega mladega filmarja Primoža Buta, v katerem igram čudaškega Jehovovo pričo.

Toda Slovenija ni Hollywood ...

Seveda ni, ker smo majhni in tudi proračuni za filme in ekipe, ki delajo filme, so znatno manjši. A to ne pomeni, da ne znamo delati dobrih filmov. Mnogi slovenski filmi so boljši od velikih hollywoodskih uspešnic. Pa tudi razkošna ekipa in velik budžet nista zagotovilo za dober film.

Kako pomembna je za vas erotika v tem norem svetu?

Moje oddaje Gartnerjev bordel, s katero sem oral ledino na področju erotike in premikal meje slovenske televizije, ni več, toda erotika tako ali drugače ostaja del mojega posla. Nedavno sem v svojem podkastu gostil hrvaško porneso Sweet Mery, s katero pripravljava nove projekte, ki bodo stresli ves Balkan. Erotika je še edina dobra stvar v tem norem svetu, zato ne smemo dovoliti, da jo uničita politična korektnost in cenzura.

Je ljubiti nekoga danes drugače kot pred 30 leti?

Je drugače. Danes je lažje priti dekletu v hlačke kot v srce. Prave ljubezni je vse manj, saj tudi odnosi postajajo površni in pred ljubezen postavljajo denar in stvari, ki nimajo v pravi ljubezni kaj iskati.

Je težko biti v resni zvezi, glede na to, da ste se v zakulisju največjih erotičnih sejmov v tujini družili s številnimi profesionalnimi pornoigralkami in igralci?

Če je partnerica dovolj samozavestna in če ti zaupa, ni težav. Je pa treba njo vedno postaviti na prvo mesto, da se ne glede na kar koli počuti zaželena, lepa in ljubljena.

Ste s katerim od gostov vaše oddaje Gartnerjev bordel obdržali stike?

Z mnogimi sem stkal močne prijateljske vezi in smo v stikih. Izpostavil bi slovitega in legendarnega Rocca Siffredija, s katerim se večkrat nasmejeva ob spominih na najine vragolije z erotičnih sejmov.

Zakaj odločitev za snemanje podkastov? Ker je to trenutno in?

Ker me trenutno ni na nobeni televiziji, mi je postalo dolgčas in sem jih začel snemati. Najprej za šalo, z manj znanimi ljudmi, potem sem posnel resno zgodbo in se je začelo dogajati na polno. Moj cilj je, da postanem eden najboljših in bom od tega živel.

Koliko podkastov ste posneli do zdaj, kdo vse so bili vaši gostje?

Prek 30 jih je že, izpostavil bi Jana Plestenjaka, Urško Klakočar Zupančič, Zmaga Jelinčiča, Martina Strela, Matica Fabjana, celjskega župana Matijo Kovača, Ladislava Troho, poslanko Janjo Sluga, Sweet Mery, Mirana Rudana ...

Kdo od gostov vas je pustil najbolj ravnodušnega?

Zanimivo vprašanje. Po moje nihče, saj sem z vsemi vzpostavil sproščeno atmosfero in odprl zanimive teme. Vsak ima svojo zanimivo zgodbo in ob nikomer nisem ostal ravnodušen.

In kdo vas je najbolj navdušil?

Morda znani tiktoker in youtuber Jure Tršan, ki ima izjemen smisel za humor.

V javnosti je zelo odmeval podkast z Urško Klakočar Zupančič, zlasti zaradi poljuba na koncu. Sta še v stikih?

Urška je bila super, zelo sva bila navdušena drug nad drugim, zato ni čudno, da se je na koncu zgodil spontani poljub. Kar nekaj časa po tistem sva bila v stikih in debatirala o člankih, v katerih so problematizirali ta poljub, in se ob tem zabavala. Ko se je zgodila afera s prisluškovanjem, so se najini stiki žal ohladili.

Snemate sami ali imate pomoč?

Odločil sem se, da bom, v nasprotju z drugimi, snemal popolnoma sam in hodil na različne lokacije, saj tako nisem odvisen od nikogar in lahko pogovor naredim, kadar se mi zahoče. Nekaj priprav je pri postavitvi kamere, saj delam na različnih lokacijah in je treba vedno preveriti najboljšo postavitev zaradi svetlobe in zvoka. Ko gre pred snemanjem kaj narobe in ko preverjaš, če vse štima, se vedno zgodijo zelo zabavni momenti, ki jih potem namerno pustim v podkastu. To sem storil tudi pri Janu.

Jana Plestenjaka ste, med drugim, dodobra zaslišali o njegovi ljubezenski zvezi, ki se tokrat zdi trdna in srečna. Kakšen vtis je njegova Tadeja naredila na vas?

Tadeja je čudovito dekle. Ne samo vizualno, tudi po srcu, duši in karakterno. Name je naredila izjemen vtis in zelo sem vesel, da sta se z Janom našla in sta srečna. Ona je njegov varni pristan, on pa njen princ iz sanj. Naj traja.

Jan je bil zelo iskren, na trenutke ste ga spravili kar malo v zadrego. Kateri njegov odgovor vas je najbolj presenetil?

Presenetil me ni noben, prav tako sem pričakoval, da se bo kakšnemu vprašanju spretno izmaknil. Še najbolj prijetno sem bil presenečen, ko je zaigral na klavir in ob tem zapel, saj tega doslej, na tak način, ni naredil še nihče v nobenem intervjuju ali podkastu. Pa zelo lepo se je razgovoril o svojem že pokojnem očetu in otroštvu, ki ga je preživljal na gradu, kjer ni bilo tako romantično, kot se morda komu zdi.

Kako izbirate svoje sogovornike, vas je kdo tudi že zavrnil in zakaj?

Izberem tiste, ki se mi zdijo zanimivi. Ali tiste, za katere vem, da bodo zanimivi gledalcem. Zavrnil me je Borut Pahor, a vem, da je zelo zaposlen, zato bo spomladi spet razmislil o ponudbi. No, pa podkast z novo miss Slovenije tudi ni uspel, ker glavna organizatorka ni držala obljube.

Je kdo zahteval, da pogovor sliši pred objavo?

To ne, je pa Urška Klakočar Zupančič imela ves čas zraven svojega predstavnika za stike z javnostjo, ki je bil na koncu navdušen, celjski župan pa je dal za vsak slučaj pogovor pred objavo poslušati svojemu sodelavcu, ki se je ob poslušanju od srca nasmejal.

Zakaj so po vašem podkasti trenutno tako priljubljeni?

V podkastih si sam svoj šef. V nasprotju s televizijo, kjer te vedno nekdo nadzoruje. Sam izbiraš goste in se pogovarjaš o tistem, kar ti pride na misel. Si neodvisni ustvarjalec. Na televiziji ni več pogovornih oddaj, podkasti so ujeli ta manko. Vsi škandali ter vroče teme so se zadnja leta zgodili v podkastih in ne na kakšni televiziji. Upal bi si reči, da imajo mnogi podkasterji večji domet kot televizijske oddaje.

Bo to dolgo trajalo?

Prepričan sem, da bo. Resda je zdaj vsak, ki ima pet minut časa, podkaster, toda mnogi hitro odnehajo ali pa se naveličajo.

Koga bi si še želeli povabiti v svoj podkast, pa se to verjetno ne bo zgodilo? Melanio Trump recimo?

Ne, ona mi ni zanimiva, bi pa z veseljem gostil njenega moža Donalda Trumpa. Sicer pa ni nič nemogoče. Če sem lahko naredil intervju z Roccom Siffredijem, Robertom Englundom, Johnom McTiernanom, Jackom Sholderjem in Alexom de la Iglesio, potem …

Ste velik ljubitelj živali, obožujete svojega psička Puja in on vas. Kdo ga čuva, kadar vas ni doma?

Pu je moje naj bitje na celem svetu. Brez njega si svojega življenja ne predstavljam. Če grem od doma za več kot osem ur, ga pazi mama, sicer pa je vajen biti sam in takrat spi. Ko pridem domov, se mu zmeša od veselja in potem se ure in ure stiskava. Pred spanjem mu vedno poljubim glavico in povem, da ga imam najraje na svetu.

Dotaknejo se vas tudi stiske ljudi. Lani sta z Ingrid Glušič v Celju organizirala dobrodelni koncert za celjskega uličnega glasbenika, ki je prerasel v mega projekt.

To je bil res projekt stoletja. Petdeset nastopajočih, dvomesečna promocija, osemurna prireditev, ki sem jo tudi odvodil, na koncu pa se je zbrala še lepa vsota denarja. Na to bom ponosen do konca življenja. In še enkrat iz srca hvala moji zlati Ingrid za pomoč.

Ta mesec pripravljate tako imenovani roast, kjer si vas bodo privoščili mnogi znani Slovenci. Kako ste prišli na to idejo?

Biti pečen na žaru je velika čast, ki ne doleti veliko ljudi. Se pa seveda moraš znati smejati tudi na svoj račun. Roast bo na dan mučenikov, 10. marca, v Narodnem domu v Celju, organiziral ga bo mariborski komik David Gorinšek, sodelovali pa bodo mnogi znani Slovenci in Slovenke, denimo Jure Godler, Žan Papič, Miki Vlahovič, Oriana Girotto, Božidar Wolfand Wolf, pornozvezda Sweet Mery in eno res veliko zvezdniško presenečenje, ki ga ne bi izdal. Vabljeni, ker bo res vroče.