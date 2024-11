Izjemnemu Benjaminu Šešku se obetajo milijoni

Red Bull Arena v Leipzigu sprejme 47.800 gledalcev, ki se radi veselijo golov, ki jih zabija Radečan, 21-letni slovenski nogometni as Benjamin Šeško. V kraju ob Savi, 2000 duš šteje, so ponosni na Benija. Minuli vikend jih je navdušil in pred reprezentančno akcijo obiskal svojo navijaško skupino, ki domuje v Radečah. Veselja in sreče med zbranimi ni manjkalo, vsi pa te dni pozorno spremljajo vesti, ki so tako ali drugače povezane z njihovim junakom Benjaminom.

Najprej reprezentanca

Četrtek in nedelja sta (bila) dneva za reprezentanco: Slovenija končuje redni del nastopov v Uefini ligi narodov, pred njo je ogorčen in povsem realen boj za napredovanje v ligo A, kar je za nogometaše dodatna motivacija. Na četrtkovem dvoboju proti Norveški v Stožicah so Slovenci vnovič imeli močno podporo s tribun. Z Avstrijo bodo Slovenci na Dunaju igrali v nedeljo ob 18. uri. S severnimi sosedi so se merili petkrat, ob zmagi in remiju imajo z njimi še tri poraze. Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 52., Avstrija 23., Norveška pa 48.

Koliko časa bo še zabijal in slavil gole v dresu Leipziga? FOTO: Reuters

Navijači računajo, da bo svoje pristavil Benjamin Šeško. Forma ni sporna: v domači ligi je Leipzigu z 10 tekmami in tremi goli pomagal do 2. mesta na lestvici, v ligi prvakov je zabil v tej sezoni trikrat, v reprezentanci štirikrat. Tudi to je pripomoglo k temu, da so se pojavile resne ocene, da bi lahko Benjamin kmalu menjal klub.

Nemci postavili ceno

Spletni portal Sky Sport je kot prvi zapisal, da bi lahko Šeško v zimskem prestopnem roku zapustil Leipzig, Nemce bo zadovoljilo, če bi prejeli med 70 in 75 milijoni evrov odškodnine.

V svoje vrste ga je vabil londonski Arsenal, ki je v izdihljajih sezone ostal brez naslova angleškega državnega prvaka. Arsenal je iskal svežo kri in jo našel v Šešku, nad njegovo kariero bdi Elvis Bašanović, slovenski nogometni agent iz Kopra. Trener Arsenala Španec Mikel Arteta Amatriain Šešku ni mogel zagotoviti minutaže, zato je Beni sklenil ostati v Nemčiji, kamor je prišel lani. Za njim je pestra in zanimiva nogometna pot.

Pukl in Dončić

Šeško je svojo športno pot začel v rodnih Radečah. Njegov prvi trener je bil Igor Pukl. Beni je imel šport zelo rad, morda tudi zato, ker je bil oče Aleš zapisan nogometu, bil je golman. Šeško je bil nadarjen tudi za druge športe, predvsem košarko, ki jo še danes obožuje, od tu tudi prijateljstvo z Luko Dončićem.

Benjamin je v Radečah začel trenirati pri 11 letih. FOTO: Reuters

Benjamin je v Radečah začel trenirati pri 11 letih, prej je treniral v Trbovljah. Po dveh letih v Radečah se je selil v NK Krško, kjer še danes vedo povedati, kako je Beni na svoji premieri proti Muri (ob zmagi 4:1 je zabil tri gole) s prefinjenim strelom lobom premagal Murinega vratarja. Na treninge v Krško pa tudi prej v Trbovlje se je vozil kar z vlakom, doma so mu omogočali, kar so mu lahko, in ga podpirali po najboljših močeh. Po dveh letih v Krškem je sledila selitev v Domžale, od tu pa leta 2019 v Avstrijo: k Red Bullu na Solnograško, vmes so ga poslali na kaljenje v FC Liefering. Od lani je član Leipziga. Verjetno ne več dolgo, a držimo pesti, da bomo lahko še uživali v Benjaminovih vragolijah.