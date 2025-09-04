Izgubljena ljubezen mladih Korošcev

Jeseni pred dvema letoma se je začela glasbena pot mladega ansambla iz Mislinje, ki so si nadeli ime Wow. Štirje razigrani fantje so po dobrega pol leta medse povabili še pevko, letos pa so se že predstavili na prvem festivalu, in sicer v Števerjanu.

Zakaj tako nenavadno ime, smo vprašali člane ansambla, pevca Mateja Jovana, kitarista Vida Slemenika, basista in baritornista Roka Jamnikarja, harmonikarja Urbana Rotovnika in pevko Urško Podjavoršek. Povedali so, da so si želeli, da bi vsak poslušalec, potem ko bi jih slišal, vzkliknil preprosto »wow« in s tem izrazil občudovanje. Niso se veliko zmotili, saj so se v Števerjanu suvereno predstavili z dvema skladbama, lastno z naslovom Ključavničar, ki sta jo napisala Vera Šolinc in Aljaž Zlodej, ter valčkom Pridi zvečer legendarnih Štirih kovačev, saj tudi sami prihajajo s Koroškega. Festivalski debi je uspel. Zdaj predstavljajo nov avtorski valček z naslovom Še vedno te v sanjah iščem.

Gre za umirjeno, nežno in čustveno pesem o izgubljeni ljubezni, spominih in hrepenenju. Besedilo in melodija skupaj ustvarjata zgodbo, ki se dotakne vsakogar, mladega in starega, ki je že kdaj občutil izgubo. Že prvi verzi razkrijejo njeno sporočilo: »Ko pade mrak na deželo, tvoj obraz pred mano žari, v srcu čutim še vedno, kot da z mano bil bi ti.« Pod besedilo sta se podpisala avtorja Urh Rošar in Klara Perne, pod melodijo pa njihov član Rok Jamnikar, pesem so posneli pod taktirko Bojana Lugariča v njegovi glasbeni produkciji studia Lugoton. Posneli so tudi videospot, in sicer na prelepi koroški kmetiji Koklič-Rotovnik, za vizualno podobo je poskrbela produkcija Marot Agrar (Urban Rotovnik).

»Ta skladba je nekaj bolj osebnega, umirjenega in čustvenega. Želeli smo ustvariti pesem, v kateri se lahko prepozna prav vsak, ki je že kdaj občutil izgubo ali hrepenenje. In upamo, da bo poslušalcem segla do srca in jih zazibala v njihove lastne spomine,« pravi pet mladih glasbenikov, ki s svojo energijo, pristnostjo in ljubeznijo do glasbe osvajajo srca poslušalcev po naši lepi deželi. Njihov repertoar združuje poskočne viže in čustvene balade, s katerimi nagovarjajo vse generacije. Njihova glasbena pot je sicer šele na začetku, a so odločni, da bodo ustvarjali kakovostno glasbo in se trudili, da bodo poslušalce in poslušalke še dolgo razveseljevali s svojimi vižami pa tudi priredbami.