Izbruh vulkana pognal v beg tudi živali

Vulkan na kanarskem otoku La Palma že od 19. septembra bruha lavo. Uničil je 2200 hiš, industrijskih, kmetijskih in trgovskih objektov ter več sto hektarov plantaž. Ognjenik Cumbre Vieja (Stari vrh) je z domov pognal že več kot 7000 ljudi, z njimi pa tudi številne domače rejne živali in hišne ljubljenčke. Otok med lavo v kraju Todoque, kjer so bili nekaj tednov ujeti psi. FOTO: REUTERS V Los Llanosu v dolini Aridane so veliko šolsko igrišče spremenili v zavetišče za izgubljene, zapuščene ali druge domače živali, a v dobrem mesecu dni se je v njem nabralo že več kot 140 psov, 70 mačk, koz, o...