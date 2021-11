Iz napake sem se veliko naučil, brazgotina je ostala

Leta 2014 je dobil viktorja za najbolj obetavno medijsko osebnost, zadnja leta pa nas navdušuje kot voditelj oddaje Vem! na RTV Slovenija, ki je med najbolj gledanimi oddajami pri nas. Igralec Anže Zevnik se še vedno najbolje počuti na gledališkem odru in pohvali se lahko, da je s predstavo Mali modri in mali rumeni kar stokrat gostoval v tujini. Na pogovor pride s svojo psičko, ki sliši na ime Zela in je postala njegova najboljša prijateljica. Največ časa posveča triletni hčerki Mileni. ni podpisa»Ona je moja srčica. Ko vidiš, kako je to vse še nedolžno, iskreno, preprosto ... ko ...