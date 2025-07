Iz Madžarske nezakonito izvozili Klimtovo sliko

Madžarsko ministrstvo za gradbeništvo in promet je vložilo kazensko ovadbo zaradi nezakonito izvožene slike Gustava Klimta, so pred dnevi sporočili iz Budimpešte. Neimenovani zasebnik je namreč leta 2023 z uporabo lažnih podatkov in prirejene fotografije zaprosil za izvozno dovoljenje Klimtovega »manj znanega in dokumentiranega« Afriškega princa.

Gustav Klimt je bil eden izmed ustanovnih članov gibanja dunajske secesije. FOTO: Wikimedia Commons

V vlogi za izvozno dovoljenje je bila slika navedena kot nepodpisano delo z ocenjeno vrednostjo 50.000 forintov (125 evrov), na podlagi podatkov in fotografije, ki jih je predložil vlagatelj, pa so pristojni organi odločili, da se slika lahko izvozi iz države brez dovoljenja v skladu z zakonom o kulturni dediščini. Tako so izvozili eno od Klimtovih del, ki so izginila pred več kot 100 leti.

Ministrstvo je v preiskavi ugotovilo, da vlagatelj ni omenil žiga na hrbtni strani platna, ki dokazuje, da gre za delo iz Klimtovega opusa. Prosilec je zavajal organe tudi s trditvijo, da je bila slika odpeljana iz države zaradi selitve gospodinjstva v Avstrijo, pozneje pa so jo opazili na sejmih umetnosti in starin v Maastrichtu in New Yorku, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Pogrešani Afriški princ FOTO: Sikimedia Commons, javna domena

Kot je opozorilo ministrstvo, je bila slika Afriški princ leta 2022 uradno identificirana kot portret, ki ga je Klimt ustvaril leta 1897. Strokovnjakinja Zsofia Vegvari je identificirala tudi umetnikov žig, ki je bil takrat jasno viden na posnetih fotografijah.

Ministrstvo za gradbeništvo in promet bo predlagalo pravne spremembe, s katerimi bi zagotovili, da v prihodnje izvoznih dovoljenj za umetnine ne bo mogoče izdati brez fizičnega ogleda predmetov.