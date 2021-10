Italijanska dinastija ima slovenski izvor

Maldinijevi so v nogometu veliko dosegli, in sicer v Italiji in na mednarodni ravni. V Sloveniji je veliko navijačev AC Milana, vendar mnogi ne vedo, da ima nogometna dinastija Maldini slovenski izvor. Cesare Maldini je bil po koncu trenerske kariere strokovni komentator na televiziji. Foto: Reuters Družina izhaja iz kraja Škedenj, po italijansko se mu reče Servola, gre za tržaško mestno četrt, ki se prvič omenja v letu 1256. V vasi so bile tudi soline. Kraj se razteza po griču Farjétovec, od središča Trsta je oddaljen približno tri kilometre. V obdobju fašizma je Benito Mussolini obiskal t...