Iskal ga je skoraj 20 let

»Skoraj 20 let sem iskal nekoga, kot je on. Lahko rečem, da so me ljudje na moji poti tudi velikokrat negativno presenetili, on pa je takoj pridobil moje zaupanje in naklonjenost. Njegova močna osebnost me je prepričala, da je ravno on tisti pravi. Ko začutiš, da ti je nekdo popolnoma predan, da imata dva iste interese, isti pogled na svet, iste misli, iste sanje in skupno pot, potem veš, da si našel pravega in da bosta stopala po isti poti,« nam je v svojem pompoznem slogu dejal 36-letni estradnik Damjan Murko. In nadaljeval.

asd

»Govorim seveda o našem najbolj iskanem in najboljšem vedeževalcu Blažu. Prepričal me je, da z njim posnamem duet z naslovom Mrcina. Po več kot 15 letih sem se vrnil k avtorjema svoje prve velike uspešnice Srečen, ker sem moški. Besedilo je napisala Saša Lendero, glasbo in aranžma njen mož Miha Hercog, z Blažem pa se izjemno veseliva tudi videospota, ki bo prava paša za moške in ženske oči. O uspehu pesmi seveda ne dvomim že zaradi tega, ker sva oba ikoni, ki nikogar ne pustita ravnodušnega,« je vznesen Murko.

Združila ju je Mrcina. Foto: Tibor Golob

Vedeževalec Blaž Knez, ki svojo strogost in jasnovidnost redno prikazuje v astroloških oddajah na televiziji, nam je zaupal, kako on vidi sodelovanje dveh posebnežev. Ne nazadnje je v Sloveniji prej izjema kot pravilo, da dva moška posnameta duet.

»Vem, da tako zanimive in karizmatične kombinacije še nismo videli. Imava tudi zelo veliko zanimanje na družabnih omrežjih, saj sva na tiktoku dosegla 10 milijonov ogledov,« pove Blaž in nadaljuje zgodbo o njunem sodelovanju. »Njegovo uspešno kariero sem spremljal že leta. Moram priznati, da me sprva njegove marketinške poteze niso prepričale. Vse dokler ga nisem spoznal na štiri oči v živo. Dobil sem jasnovidno videnje in odprl karte, kjer je bilo zapisano, da me čaka imperij. V interesu mi je bilo sodelovati le s sposobnimi in karizmatičnimi artisti.«

Ko začutiš, da ti je nekdo popolnoma predan, potem veš, da si našel pravega.

Blaž je pred dvema letoma posnel pesem Horoskop v srbskem jeziku. »Takrat še žal nisem imel nikogar, ki bi mi svetoval pravilno in korektno. Z Damjanom pa sva našla skupni jezik in na mojo pobudo posnela pesem Mrcina.«

Kot nam je še zaupal vedeževalec Blaž, se ni mogel premagati, da ne bi pogledal v prihodnost za njuno pesem. »Odprl sem karte in videl megahit, ki obeta evergreen. Pesem se bo zasidrala v slovenski narod.« Pred leti je Damjanu že napovedal bleščečo kariero, sina in novo stanovanje. Zdaj je znova pogledal v karte za prijatelja.

»Pokazal se je velik potencial, čaka ga še lepša prihodnost, ki ga bo pozitivno zaznamovala. Tudi sam sem zadnje tri mesece postal bolj prepoznaven in nenadoma me obkrožajo različni ljudje, tudi takšni, ki želijo samo koristi zase, in šele zdaj vidim, čez kaj vse je šel Damjan,« nam je zaupal Blaž, ki skupaj z Damjanom verjame v moč dobre energije tega iskrenega poslovnega odnosa.

Blaž se ni mogel premagati, da ne bi pogledal v karte za prijatelja.

In kaj o vsem tem pravi Murkova žena Maja? »Lahko sem samo vesel, da sem našel ženo, ki me podpira pri vsaki moji odločitvi in se tudi z moškim, ki je stopil v moje življenje, izjemno dobro razume. Moška pa priznavava, da sva naletela na super žensko, ki ob vsem tem še odlično kuha,« je zadovoljen Damjan Murko.