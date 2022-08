Iščejo dragulje Tamare Ecclestone

Starejši bralci se morda spomnite Slavice Radić, lepotice s hrvaške Reke, v nekdanji Jugoslaviji je bila vrhunski fotomodel, razgaljena pa je zablestela na fotografijah v reviji Start avgusta 1981. Radićeva se je poročila z dolgoletnim šefom formule ena Berniejem Ecclestonom in ima z njim dve hčerki, Tamaro in Petro, ki sta se prav po zaslugi slavnega očeta, njegovega vpliva in še bolj denarja prebili v britansko, zlasti londonsko visoko družbo.

Starejša hčerka Slavice in Bernieja, 38-letna Tamara Ecclestone, ki je v mladosti šla po maminih stopinjah in bila nekaj časa manekenka in model, je v teh dneh pristala v medijih, saj tri leta po vlomu v njeno hišo v elitni londonski četrti Kensington ponuja več kot sedem milijonov evrov nagrade za informacije, ki bi vodile k odkritju 30 milijonov evrov vrednega nakita, ki so ji ga roparji tedaj ukradli.

V seriji objav na instagramu je zapisala, da se je skoraj sprijaznila s tem, da svoje priljubljene zlatnine in nakita z dragulji najbrž ne bo nikoli več videla, a »vseeno z veseljem dam četrtino vrednosti vsakega kosa mojih dragocenosti, ki bi jih policija našla na podlagi vaših informacij«.

Oskubljena elita

Zanimanje za Tamaro in njene ukradene dragocenosti je pravzaprav vzbudil dokumentarec britanske medijske hiše BBC z naslovom Kdo je ukradel diamante Tamare Ecclestone?, v katerem so na podlagi policijskih dokumentov rekonstruirali vlome tolpe Italijanov, Romunov in Srbov, ki so v tistem času kot Tamaro v Kensingtonu oropali tudi znanega nogometaša londonskega kluba Chelsea Franka Lamparda, olajšali so ga za kakšnih 80.000 evrov ur in nakita, ter vlomili v hišo pokojnega poslovneža Vichaija Srivaddhanaprabhe, sicer tudi lastnika nogometnega kluba Leicester City, ki je umrl leta 2018 med nesrečo pri pristanku helikopterja na stadionu King Power v Leicestru. Po njegovi tragični smrti je bila hiša nenaseljena, sorodniki so jo uporabljali bolj kot nekakšno svetišče, saj so se v njej spominjali bogataša. Iz njegove hiše so lopovi ukradli sedem dragih ur znamk Tag Heuer in Patek Philippe in za 400.000 evrov gotovine. Plen naj bi bil vreden blizu 1,2 milijona evrov.

Londonska policija, znameniti Scotland Yard, je kmalu po kraji zlatnine in draguljev Tamare Ecclestone ugotovila, da so ropi vseh treh zelo znanih osebnosti povezani. Podrobno so pregledali nadzorne kamere v Kensingtonu in začel jih je zanimati možakar, ki je z italijanskim potnim listom v Veliko Britanijo pripotoval 30. novembra 2019 – Jugoslav Jovanović, ki je imel stalno prebivališče v romskem naselju na severu Milana. Dan pozneje, 1. decembra, so ga nadzorne kamere posnele blizu hiše Tamare Ecclestone, v naslednjih treh dneh pa še na vhodu hiš Franka Lamparda in Viachija Srivaddhanaprabhe.

Naslednji korak Scotland Yarda je bilo iskanje Jovanovićevih sodelavcev. Ugotovili so, da je hkrati z njim v London prispel tudi Daniel Vuković, na tla Velike Britanije je stopil s hrvaškim potnim listom. Nato sta 18. decembra oba zapustila London, Jovanović je odletel v Milano, Vuković v Beograd. S slednjim je šla tudi ženska, ki je imela dokumente na ime Maria Mester. Odkrili so, da ima Mestrova sina Emila Bogdana Savastruja, ki je 12. decembra 2019 priletel v London iz Tokia, v prvih dneh januarja 2020 pa je odletel v Milano in se po nekaj dneh vrnil v London.

Po izsledkih policije naj bi bili ​Mestrova, njen sin Emil in še dva Romuna, Alexandru Stan in Sorin Markovici, del podporne ekipe, odgovorne za logistiko. Vuković in Jovanović sta šla po vlomu v hišo Franka Lamparda v stanovanje Alexandruja Stana v londonski četrti Harrow. A kmalu so policisti s pomočjo nadzornih kamer opazili, da sta se na postajah podzemne železnice srečevala in zadrževala še z dvema možakarjema, za katera so s pomočjo Europola ugotovili, da sta Italijana Alessandro Donati in Alessandro Maltese, Jovanovićeva sokrajana iz milanskega romskega naselja.

Prva aretacija

Policisti so prvega aretirali Emila Bogdana Savastruja, ko si je konec januarja 2020 kupil enosmerno vozovnico za Tokio. Ob aretaciji je nosil torbo znamke Louis Vuitton, ki je pripadala možu Tamare Ecclestone Jayu Rutlandu, in eno od Srivaddhanaprabhovih ur. Naslednji dan so policisti aretirali tudi njegovo mamo Mario Mester, ki se je vrnila v London, ko je slišala, da je njen sin za zapahi. Imela je nesrečo, da je nosila uhane, ki so zelo spominjali na Tamarine, poleg tega so na njenem facebook profilu videli, da je na eni od fotografij nosila zelo podobno ogrlico, ki jo je Tamari kupil njen mož. Obstajajo samo trije takšni primerki in bilo bi zelo čudno, če bi eno imela prav Maria Mester, ki se je branila, da je oboje dobila v dar od svojih strank, saj naj bi delala kot dobro plačana mednarodna spremljevalka. Njen sin Savastru pa je s svojo bančno kartico plačal najem stanovanja v londonskem predelu Chelsea, kjer so Jovanović, Vuković, Maltese in Donati živeli nekaj dni po vlomu v stanovanje Ecclestonove in Rutlanda.

Kmalu sta se za zapahi znašla tudi Stan in Marcovici, vendar ju sodišče ni obsodilo za sodelovanje pri ropu, sta pa med preiskavo in sojenjem povedala dovolj o četverici pravih roparjev, za katere je potem britanska policija izdala mednarodne tiralice. Italijani so Jovanovića, Malteseja in Donatija kmalu aretirali in jih pred poldrugim letom predali Britancem. Novembra lani so trojico obsodili na večletne zaporne kazni in jih poslali v zapor Belmarsh.

Na begu je samo še lopov, ki živi v Beogradu pod imenom Ljubomir Romanov. FOTO: MetPolice/bbc

Kaj je z ukradenim blagom, pa nihče ne ve. Razen ogrlice in uhanov, ki so jih našli pri Mestrovi, se nakit še ni pojavil na črnem trgu. Vsaj tako trdijo v londonski policiji, kjer tudi ne verjamejo, da so zlato medtem pretopili. Zato se je Tamara Ecclestone tudi odločila, da ponudi tako velikodušno nagrado za informacije o svojem nakitu.