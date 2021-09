Irena Shyama Hlebš: Napisala sem poslovilno pismo

Ko sem brala vaš življenjepis, se mi je zdelo, kot da berem življenjepis treh ljudi, ne samo enega. Kako vam je uspelo vse, kar ste doživeli in počeli, stlačiti v 24 ur na dan, kolikor jih pač ima na voljo vsak od nas? Do nedavnega se mi je nenehno zdelo, da se mi premalo dogaja. Kot najstnica sem trenirala atletiko, gimnastiko in ples, že takrat delala, najprej pisala članke in intervjuje za revije, nato imela oddajo na TV3, pa se mi je vseeno nenehno zdelo, da nekaj zamujam. Bila sem tako hiperaktivna, da skoraj nisem dohajala niti same sebe. Šele kasneje sem prišla do točke, ko sem ugotovil...