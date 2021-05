Inženir s srcem umetnika

Skoraj nikakršne možnosti ni, da bi danes še naleteli na ljudi, katerih burno poklicno in ljubiteljsko delovanje bi se vse življenje tako močno prepletali, kakor sta se inž. Stanku Bloudku. Ob športu, ki se mu je ob vseh drugih poklicnih in nepoklicnih obveznostih vseskozi posvečal kot športnik, trener, funkcionar, načrtovalec in mecen, se je pretežni del življenja dejavno pojavljal še v toliko drugih vlogah, da jim le s težavo sledimo. Do zadnjega je užival kot trener drsalnih upov. foto: osebni arhiv Tjaše Andree Prosenc Zagonetna sta že njegov izjemni profesionalni opus konstruktorja letal ...