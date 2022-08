Internet je neizčrpen vir podatkov, znanja in zabave, žal pa je tudi prava greznica človeštva, ki ima lahko silno negativne učinke, še predvsem na mlade. Kakor ugotavlja anketa točke ozaveščanja o varni uporabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, so mladostniki na internetu izpostavljeni nemogočim lepotnim standardom, idealiziranim in seksualiziranim podobam ljudi in njihovih življenj. Nedoseganje lepotnih idealov, ki jih vsiljujejo nerealne in pogosto grafično obdelane spletne objave, ima lahko slab vpliv na počutje in duševno dobrobit mlados...