Indijanska igra, ki so jo začeli policisti

Skoraj ni športa, kjer Slovenci ne mešamo štren pri vrhu. Med panogami, ki pri nas še iščejo domovinsko pravico, pa je t. i. lacrosse, čeprav ima kar nekaj tradicije. »Minuli vikend je bil gost na turnirju v Ljubljani tudi Steve Fish,« nam zaupa Aleš Golob, pravcata slovenska lacrosse enciklopedija in naš vodnik skozi sceno. Fisha je omenil z razlogom, saj je prav on ta šport leta 2005 zanesel k nam. Prvi so se zanj navdušili ljubljanski policisti, 2007. pa je bil ustanovljen prvi klub Ljubljana Dragons. V lacrossu so tudi elementi košarke, rokometa in hokeja. To so izvedeli tudi N...