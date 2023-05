Indija bo po številu prebivalcev kmalu prehitela Kitajsko

Indija je na dobri poti, da postane najštevilnejša država sveta. Po oceni Združenih narodov naj bi že sredi letošnjega leta za slabe tri milijone prehitela Kitajsko po številu prebivalcev. Demografske projekcije namreč napovedujejo, da bo v kratkem imela 1,4286 milijarde prebivalcev, Kitajska pa »le« 1,4257 milijarde. Kitajska je v tem pogledu vodila najmanj od leta 1950, ko so pri OZN začeli popisovati svetovno prebivalstvo, obe državi skupaj pa tvorita več kot tretjino vseh zemljanov.

Indija in Kitajska predstavljata več kot tretjino svetovnega prebivalstva.

Nova rekorderka

Za vso to delovno silo bo treba najti tudi ustrezno zaposlitev. Na sliki prizor iz tovarne oblačil v Hindupurju na jugu države. FOTO: Samuel Rajkumar/Reuters

Indija še ne tako davno ni veljala za bodočo najštevilnejšo državo na planetu; to se je začelo napovedovati šele v zadnjem desetletju. A za skok naprej je bolj zaslužna Kitajska, kjer v zadnjem času beležijo manjšo rodnost, saj se vedno več družin odloča za manj otrok. Politika enega otroka, ki jo je uradni Peking pred leti odpravil, ima očitno svoje posledice: rast prebivalstva na Kitajskem trenutno stagnira oziroma je celo prvič v zadnjih šestih desetletjih negativna. Lani so po podatkih državnega statističnega urada tako v celinski Kitajski zabeležili padec števila prebivalstva, in sicer za 850.000 ljudi.

Problem je tudi v staranju kitajskega prebivalstva, medtem ko ima Indija na drugi strani veliko mlajšo populacijo, višjo rodnost, v zadnjih treh desetletjih pa tudi manjšo smrtnost med novorojenčki. No, tudi v Indiji rodnost počasi pada: leta 1960 je vsaka Indijka statistično gledano rodila najmanj pet otrok, leta 2020 pa je število rojstev po podatkih Svetovne banke padlo na nekaj čez dve rojstvi na odraslo žensko.

Socialno-ekonomske posledice

Indija si že desetletja prizadeva zagotoviti čim več delovnih mest tudi na podeželju. FOTO: Arun Sankar/AFP

Rast prebivalstva v Indiji bo imela tudi socialno-ekonomske posledice. Že zdaj ima največ mladih na svetu, in sicer je kar 254 milijonov Indijcev starih od 15 do 24 let. Strokovnjaki menijo, da bi rast števila za delo sposobnih ljudi v prihodnjih desetletjih lahko prinesla tudi večjo gospodarsko rast, opozarjajo pa, da bi vsi ti mladi lahko postali precejšnje breme za državo, če zanje ne bodo imeli ustrezne zaposlitve.

Po nedavni raziskavi OZN je 63 odstotkov Indijcev ob rasti prebivalstva najprej pomislilo na ekonomska vprašanja, šele nato na okolje, zdravje in človekove pravice. »Rezultati raziskave govorijo o tem, da je večina Indijcev v skrbeh zaradi rasti prebivalstva. A te številke še niso razlog za preplah ali nelagodje,« pravi Andrea Wojnar, predstavnica Sklada Združenih narodov za prebivalstvo (UNPF) za Indijo. Po njenem mnenju bi rast indijskega prebivalstva morali dojemati kot simbol napredka in razvoja – seveda pod pogojem, da se upoštevajo pravice posameznika. Prav rast prebivalstva oziroma delež za delo sposobnih prebivalcev, ki je bil večji od deleža upokojencev, je pomagal Kitajski do zdajšnjega položaja svetovne gospodarske in politične supersile, čeprav delež delavcev v zadnjem času pada, pravijo pri UNPF.

Svetovne megakorporacije v Indiji vidijo velik potencial. Odprtja prve Applove uradne trgovine v New Delhiju se je udeležil tudi izvršni direktor Appla Tim Cook. FOTO: Arun Sankar/AFP

Oglasili pa so se tudi iz Pekinga. »Demografska dividenda države ni le v kvantiteti, ampak tudi v kvaliteti. Naše prebivalstvo je pomembno, prav tako talent. Kitajska demografska dividenda ni izginila, nastopila je dividenda talenta, razvojni moment pa ostaja močan,« je izjavil tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Wang Wenbin.