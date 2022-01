Z letom 2022 se je začelo Plečnikovo leto, ki bo po vpisu njegovih pomembnejših del na Unescov seznam svetovne dediščine zagotovo toliko bolj slovesno. Plečnika zagotovo dobro poznamo kot arhitekta in urbanista, nekoliko manj znano je njegovo zasebno življenje, ki se je končalo 7. januarja 1957 v Ljubljani. Umrl je v 85. letu starosti, pokopan pa je na ljubljanskih Žalah. Seznam knjig o Plečniku je zajeten, od strokovnih do poljudnih, lani je dobil celo svoj strip Plečnik in pika. Če bi želeli podrobneje spoznati arhitektovo zasebno življenje, bi pogledali v knjigo Elizabete Petruša Štrukelj ...