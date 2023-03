Imamo novo žurersko himno

"Neizmerno sem vesel, da je naša nova himna všeč toliko ljudem. Videospot za našo novo pesem je namreč v samo dveh dneh zabeležil prek sto tisoč ogledov," je ponosen Dejan Vunjak, sin pokojnega Branka Jovanovića - Brendija, ki je dokaz, da jabolko res ne pade daleč od drevesa. Tudi Dejan je, kot njegov oče, osvojil tako mlade kot starejše poslušalce, pa ne le s priredbami uspešnic, ki jih je spisal že njegov oče, ampak tudi z lastnimi. Med zadnje zagotovo lahko prištejemo najnovejšo Nikol' še nismo šli, ki jo je posnel s svojimi Brendijevimi barabami: Nejcem Kastelicem, Jako Okornom, Tilnom Zakrajškom in Dušanom Zoretom. Slednji, ki je priznani producent in aranžer slovenske zabavne in narodno-zabavne glasbe, je zaslužen tudi za aranžma, medtem ko je besedilo Vunjaku pomagal spisati še en znani glasbenik in avtor številnih slovenskih uspešnic Aleksander Jež.

Za točilnim pultom je vedno veselo. FOTO: osebni arhiv

Vsi, ki so pesem že slišali in imeli možnost ob njenih ritmih tudi zaplesati, so si enotni, da je to nova slovenska žurerska himna, ki bo zagotovo odmevala na številnih zabavah in veselicah. »Pesem opisuje enega od številnih Slovencev, mi smo ga poimenovali Janko, ki se zelo rad zabava v družbi prijateljev. Skupaj radi tudi kaj popijejo in se poveselijo, a so vse pogosteje zadržani zaradi številnih obveznosti. A med prijatelji se tudi Janko, ki ga je odigral član našega banda Tilen Zakrajšek, sprosti, povrnejo mu veselje in sproščenost. In od tod refren pesmi Nikol' še nismo šli, da ne b' še en'ga spil,« pravi Vunjak, ki je sam ustvaril melodijo.

Nejc Kastelic, harmonikar Brandijevih barab, in Dejan Vunjak. FOTO: osebni arhiv

Njegove pesmi so poznane med poslušalci in si jih številni radi požvižgavajo v avtomobilu ali pri hišnih opravilih, predvsem pa v veseli družbi. In tudi ta najnovejša gre odlično v uho. K temu je pripomoglo tudi to, da so Dejan in Brendijeve barabe vanjo vključili del ponarodele ljudske pesmi Franček stara kljuka. Za videospotom, ki so ga posneli, stoji Dejanova družinska produkcijska hiša Mandarina. Vlogo točajke je odigrala Laura Škvorc, preostali člani družbe, ki jih vidimo in so se pridružili Brendijevim barabam, Dejanu in Lauri, pa so še najbolj znan slovenski brivec Luka Nebec, Marjan Ucman, Matjaž in Mitja Jerančič, Blaž Bricelj, Miha Marinček, Primož Novak, Janko Čepin in Jan Pustotnik.