Ima Nessie mladička?

Je Nessie, slovita mitska pošast iz škotskega jezera Loch Ness, dobila mladiča? O tem je prepričan irski lovec na pošasti Eoin O'Faodhagain, ki pravi, da je v jezeru, le nekaj metrov od hotela Clansman, opazil »mladoletno« bitje, ki je požrlo plen in razkrilo svoj dolgi vrat in grbo nad vodo.

Kakor je Eoin zaupal britanskim medijem, je bil osupel, ko je videl izrazito obliko, ko je prek spletne kamere opazoval jezero blizu hotelskega pomola. »Bitje se je dvignilo nad gladino in se nato hitro potopilo v temne globine Loch Nessa. Vse se je zgodilo tako hitro, a mi je uspelo posneti,« je povedal Daily Mailu. Na njegovem posnetku nekaj za kratek čas pride na površje in za trenutek spominja na domišljijsko Nessie z dolgim ​​vratom in grbo.

Loch Ness v škotskem višavju FOTO: Rpeters86/Getty Images

Toda O'Faodhagain ne dvomi, da je bilo točno to. »Takoj sem pomislil, da je Nessie, ker je bilo preveliko, da bi bilo kar koli drugega. Vsekakor ni podobna vidri ali tjulnju in nikoli nisem videl ribe z vratom in grbastim hrbtom. Presrečen sem bil, da imam končno jasno sliko pošasti iz Loch Nessa. Če pogledamo posnetek zaslona, ustreza klasičnemu opisu Nessie, ki so ga podali številni očividci v preteklih letih,« je dejal 60-letni Eoin, ki meni, da gre za »mladoletno« Nessie, ki se igra s svojim plenom – ribo –, preden jo požre. »Če je to, kar sem opazil, resnično, potem je to prvi posnetek Nessie, kako lovi plen.«

Kdo je Nessie Govoric o nenavadnem bitju, ki živi v vodah jezera Loch Ness, ne manjka, vendar je le bore malo dokazov, ki bi jih podprli. Eno prvih opažanj, ki naj bi spodbudilo sodobno nessiejevsko mrzlico, se je zgodilo maja 1933, ko je lokalni časnik Inverness Courier objavil zgodbo o lokalnem paru, ki je trdil, da je videl »ogromno žival, ki je priplavala na površje«. Drugo znano domnevno videnje je fotografija, ki jo je leta 1934 posnel polkovnik Robert Kenneth Wilson. Pozneje jo je kot prevaro razkril eden od njegovih sodelavcev Chris Spurling, ki je na smrtni postelji priznal, da so bile slike zrežirane. Podobnih fotografij je še več, a prav vse so nejasne in zamegljene.

Video je bil posnet 7. maja blizu severnega konca jezera, in sicer s spletno kamero pri hotelu Clansman, ki jo vzdržuje turistični portal Visit Inverness Loch Ness (VILN). Gospod O'Faodhagain se pogosto prijavi v sistem, da opazuje vodo iz svojega doma v grofiji Donegal na Irskem. Doslej je poskrbel že za več vnosov v uradni register opazovanj pošasti iz Loch Nessa, a tudi zanj je bilo to srečanje presenetljivo.

Lažna fotografija, ki jo je leta 1934 »posnel« Robert Kenneth Wilson. FOTO: Wikimedia Commons, javna domena

Njegovo pričevanje ni moglo priti v boljšem času, saj so se lovci na Nessie pripravljali na odhod v škotsko višavje na množični lov na pošasti. Dogodek, ki že tretje leto poteka od 22. do 25. maja, so poimenovali The Quest (Podvig) in je del celoletnega lova na pošasti. Po podatkih lokalne turistične organizacije se je v minulem letu na lov na Nessie odpravilo več kot 85.000 ljudi, tudi tujci iz 188 držav z vsega sveta. Spletne kamere VILN lahko spremljate tudi vi na spletni strani visitinvernesslochness.com.