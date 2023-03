Kot je rekla llka: škoda je, ker se sezona ne nadaljuje. Redki tekmovalci so sposobni tako dolgo, od začetka do konca sezone, držati formo. Ilki je uspelo,« se Darja Črnko, mama in vodja ekipe, ozre na sezono hčerke Ilke Štuhec. Številke so impresivne: Ilka je odpeljala na nivoju in še malce čez. Njena bilanca pravkar minule sezone svetovnega pokala vsebuje dve zmagi v svetovnem pokalu, štirikrat uvrstitev na zmagovalni oder, drugo mesto v skupnem seštevku smuka. Za Štuhčevo je druga najuspešnejša sezona v karieri z več kot 600 točkami v končnem seštevku ter osmimi uvrstitvami v najboljš...